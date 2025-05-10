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Şeker alarmı

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 10 Mayıs 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

21 yaşındayım. Baba tarafımın hepsi diyabet. Göbek bölgem kilolu. Şeker hastası olmamak için ne yapabilirim? Tatlıya veda mı etmeliyim?
BU konuda hemen kaygılanma. Tedbir alırsan hastalık ve zararlarından kendini koruyabilirsin.
Mutlaka Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yaptır.
Daha çok bilinen ismiyle gizli şeker testi. Şeker hastası olmamak için hazır ambalajlı şekerli gıdalardan uzak dur. Mutlaka hareketli bir yaşam sür. En fazla boyun kadar kilon olsun.
Mutlaka düzenli su tüket.

TURP TÜKET
Karaciğer yağlanmam var. Bitkisel olarak ne tavsiye edersiniz?
KARACİĞER yağlanması çoğunlukla altta yatan sebep düzelince düzelir, geriler.
Tedavi genellikle yağlanmaya yol açan sebebe göre yapılır. Örneğin; aşırı kiloların verilmesi, yüksek kan trigliserid seviyesini düşürmek, varsa şeker hastalığını kontrol altına almak hastalığı geriletir. Tedbir almayanlarda karaciğer yetersizliği nedeniyle karaciğer nakline ihtiyaç duyulabilir. Sebze ağırlıklı beslen. Enginar, turp, keçiboynuzu, ayva sofranızda bulunsun. Su iç...

KANSER PANİĞİ!
30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular.
Kanser olur mu?
TİROİT bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok.
Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF- 1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir.
Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi planı yapılabilir.
Düzenli takip edileceğin doktorunu bul.

FITIĞI İYİLEŞTİRMEZ
70 yaşındayım. 10 yıldır kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım ancak ameliyat olamıyorum. Buna iyi gelecek bitkisel karışım önerir misiniz?
BİTKİSEL karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini ve içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar kuvvetli öksürükler şikayeti ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı demli içmeyin.
Papatya-rezene-ıhlamur tercih edin. Hamur işi tüketmeyin.
Bol bol su için. Mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.

SAFRA TAŞINA ZEYTİNYAĞI
82 yaşındayım. Bypass ameliyatı oldum. Safra kesemde taş var. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?
SAFRA kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir.
Büyük taşların takibi farklıdır.
Üşüme, titreme, yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz.
Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

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