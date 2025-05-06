Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. İlaçlarını da zor kullanıyor. Korkuyor.

Arkadaşı Almanya'da kalp krizi geçirmiş. Ozon tedavisi yapmışlar. Biz de yapabilir miyiz?

VAR. Ozon tedavisi uzun yıllardır birçok hastalık tedavisinde kullanılıyor. Bir tanesi de damar tıkanmaları.

Kalp damar tıkanmaları veya kalp krizleri sonrası hasar gören bölgenin iyileşmesi, tıkanmış damarların düzelmesi, kanın daha iyi oksijen taşıması, kanın incelmesi gibi faydaları var.

Ayrıca beyin-böbrek ve diğer damar tıkanmalarından sonra da ozon tedavisinin faydaları söz konusu.

En kısa sürede uygulatmaya başlayın.



SIKINTILI İÇ ÇEKME

Midemde gaz sıkışıyor.

2 yıldır da bir çare bulamadım.

Ayrıca ağzımdan gaz çıkaramıyorum. Rahatsız ediyor. Ne yapayım?

ÖNCE neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut. Sebze, zeytinyağlı beslenme, az az sık sık yemek ye.



DOKTORDAN UTANILMAZ

27 yaşındayım. Evlenmek istiyorum ancak cinsel organım küçük diye korkuyorum.

Ameliyat falan derlerse de param yok diye doktora bile gitmedim. Bir arkadaşım dediklerinizi yapınca iyi olmuş. Bana da yardımı olur mu?

O zaman beni iyi anla.

1- Utanmanın da aşırısı zarar.

Doktordan utanılmaz. SGK güvencen varsa uzmanlarımızdan veya aile hekimlerimizden hiç destek almamışsın.

Her şey para değil.

2- Cinsel organ için küçüklük kavramı ölçümle ilgili değildir.

3- Cinsel ilişki tek kişilik bir uygulama değildir.

Tek mesele cinsel organ büyüklüğü de değildir.

4- Korku, kaygı ve utanma sertleşmeyi olumsuz etkiler.



İLAÇLARI KARIŞTIRMAYIN

19 yaşındayım. 2 yıldır fazla adet görüyorum.

Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?

ECZACIMIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.

Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider.

Faydası olmaz. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir.



İKİZ BEBEK SORUNU

İkiz çocuğum olsun istiyorum.

Ne yapmam lazım?

İKİZ gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması, cinsel ilişki sıklığı ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır. Uzun boylu ve kilolu kadınların ikiz bebek doğurma sıklığı, kısa, zayıf ve yeterli beslenememiş annelere göre yüzde 25-30 fazladır. Çok doğum yapmış annelerin çoğul gebeliğe sahip olma olasılığı daha yüksektir. 37 yaş en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır. Cinsel ilişki sıklığı da pozitif etkiler. İkiz gebeliklerin büyük kısmı evliliğin ilk üç ayı içerisinde oluşmaktadır. "Bunlar yapılırsa ikizin olur" demiyoruz.