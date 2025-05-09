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Basen sorunu

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 9 Mayıs 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

Basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?
AİLESEL yapı nedeniyle olabilir.
Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir.
Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir.

DERDİM KİLOLARIM
Zayıflamak istiyorum.
Marketteki çalışan arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var, al" dedi. Alsam zayıflar mıyım?
GLUTEN maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

KİREÇLENMEYE PRP
Annemin dizleri ağrıyor.
Kireçlenme vardı. "Kıkırdak da erimiş" dediler. PRP işe yarar mı?
YARAYABİLİR. Ama önce muayenesini yapmak, filmlerini görmek gerekir. Trombositten zengin, kök hücre içeren kan sıvısı diz eklemi içine verildiğinde, eklem içi yara tamiri başlıyor. Ayrıca azalmış eklem arası sıvı söz konusu ise bu tamamlanıyor. Fazla kilosu varsa mutlaka zayıflamalı.

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