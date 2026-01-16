54 yaşındayım. 3 yıldır şeker hastasıyım. Dişlerimi fırçaladığımda hemen kanıyor. 1 yıldır böyle. Şeker hastalığı ile ilgisi var mı?

Dış etiyle ilgili şikayetlerle sık sık karşılaşırız. Dişlerimizi düzenli fırçalamazsak plaklar olur. Mikroplardan oluşan yapışkan bir tabaka olur. Kan şekeri yüksek giderse bu bakteriler çoğalır. Bunun sonunda diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı görülür. Dişlerinizi fırçaladığınızda kanar. Kan şekeri yüksek ve düşürülemiyorsa şeker hastaları sık sık diş eti sorunu yaşar. Yemekten sonra dişleri doğru fırça ve fırçalama tekniği ile fırlamaya devam et. Kan şekerini düzene sok. İlaçlarını düzenli kullan. Manyetik alan tedavisi ve ozon tedavisi gibi destek tedavilerinden de faydalanın.

DOĞRU BESLEN

Adetim düzensiz. Şişmanım ve kıllıyım. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım?

Önce sorunu çözelim. Güzellik ve çirkinlik, kişiden kişiye değişir. Bu nedenle kendi kendine yargısız infaz yapma. Bu anlattıkların Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalığından kaynaklanıyor olabilir. Önce çözümü düşün. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına muayeneye gideceksin. Diyet, egzersiz, ilaç ve uygulamalarla sorunları çözeceğiz. Ama hiçbir durumda üzülmemeyi öğreneceğiz.

KEKİK TÜKETMELİSİN

Bağırsak kurtlarım var. Altı ay önce doktorlara gittim, farklı ilaçlar verdi. Hiç geçmedi. Ne yapayım?

Parazitler sadece yiyecekten geçmez. Evde birlikte kaldığınız kişilerle tedavi olmalısınız. Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar giriyor olabilir. Farklı tip parazitler var. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Parazitin tipini öğrenin. Ona göre tedavi verelim. Tedavileri farklı doktorunuzla bu şikayeti paylaşın. Zerdeçal, sarımsak ve kekik tüket.

BAŞ BELASI KANSIZLIK

22 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor. Bir de kulaklarım çınlıyor. Doktora gitmedim. Acaba ne olabilir? Başka bir hastalığım yok.

Baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim, stres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Bence önce iç hastalıkları uzmanı ve nöroloji uzmanına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir. Sabırla bu yolu kat etmen gerekir. Hemen çözüm için harekete geç.

HEMEN DOKTORA

14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?

Sigara kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç.