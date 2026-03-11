Herkes bana 'Şişmansın' diyor. İştahım kaçıyor. 101 kiloyum, 182 santim boyundayım. Şişman mıyım?

Boyum uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy-kilo uyumu önemli. Beden Kitle Indeksi (BKI veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Yine bu hesaba göre kitle indeksin 30.5... Yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce haklı çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel kilolarından kurtul.

KARACİĞERE ZARAR

23 yaşında erkeğim. Sık sık boğazlarım ağrıyor. Şişiyor. Bademciklerimi almak istediler. İzin vermedim. Antibiyotik çok kullanıyorum. Şeker hastası olursun diyorlar. Doğru mu?

Çok antibiyotik kullananlar şeker hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına 'Karaciğer yetmezliği olur muyum?' diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı karaciğeri bozabilir. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir.

KAFANA TAKMA

63 yaşındayım. Sıkıldım desem "andropoz" diyorlar. Unutkanlık diyorum "andropoz" diyorlar. Bu dedikleri hastalık başka ne yapar?

80 yaşını geçen erkeklerin bedeni erkeklik hormonları azalırsa değişir. Kadınların menopozu gibi bir durum yani. Şaka bir yana erkeklik hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, unutkanlık, eklem ve kas ağrıların olabilir. Depresyon, sinirlilik, kaygı, yorgunluk hissi olabilir. Ne diyelim düzenli beslen, uyu, hareket et. Kafayı da her şeye takma.