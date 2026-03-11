Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında kanlı bir silahlı çatışma yaşandı. Aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 4 kişi yaralanırken ağır yaralılardan H.Ç. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili görüntüleri haberimizde izleyebilirsiniz.

İnşaat Alanında Kanlı Çatışma

Olay, sabah saatlerinde Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İddialara göre aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle önceden husumet bulunan Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. arasında sabah saatlerinde sert bir tartışma başladı.

Tartışma Silahlı Çatışmaya Döndü

Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan H.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çatışmaya karışan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirileceği belirtildi.