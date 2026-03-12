Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ticaret Bakanlığı, limon ithalatında uygulanan gümrük vergisini 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yüzde 10 olarak belirledi.

1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 54 olarak uygulanacak.

Düzenleme, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yapıldı.

Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalışmalar sonucunda alındı.

Limonun hasat dönemi dikkate alınarak yerli üreticinin korunması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, limon ithalatında uygulanan gümrük vergisinin geçici süreyle yeniden düzenlendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla ticaret politikası araçlarının etkin şekilde kullanıldığı belirtildi. Bu kapsamda, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

31 TEMMUZ 2026'YA KADAR YÜZDE 10 OLARAK UYGULANACAK



Açıklamada, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanabilmesi amacıyla limonda üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verilerinin dikkate alındığı kaydedildi. Buna göre, limon ithalatında uygulanan gümrük vergisinin 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanacağı bildirildi.