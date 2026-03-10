CANLI YAYIN
58 yaşındayım. Kadın doktoruna gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti, ona sadece camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

Herkesin bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.

KENDİNE GÜVEN

Nafiz hocam, şişmanım. Durumdan memnun değilim. Kilo vermeye çalışıyorum. "Şeker kullanma" dediler. Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olur mu?

Olmaz Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen. Her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 36 bin 500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap. Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın. Çay kabızlık yapar. Kilo veremezsin. Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç. Bir de bol bol su iç. İlaçla uğraşma. Kendine güven. Tembellik yapma.

