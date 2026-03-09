46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Son 2 aydır çok rahatsız ediyor. Yürüyemiyorum, oturamıyorum, yatamıyorum. Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Kantaron ve ozon yağı ilaçlarını kullandım. İyi gelmedi. Bana bir çare hocam...

Bel fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak ve kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil, yağlar, tozlar, buzlar, kazlar ve kozlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma ve ezilme azaltılabilir. Bir şekilde tedavi üretilebilir. Öncelikle güvendiğin bir Fizik Tedavi Uzmanı'nın takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa Fizik Tedavi Uzmanı'n artık sadece ameliyat işe yarar deyip gerekeni yapar.



Egzersiz şart

Çok şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum. Beni zayıflatır mısınız?

Kesinlikle zayıflatırım. Ancak önce bir söz vermen gerek. Daha önce yaptıklarını yapmayacaksın. Bahane bulmayacaksın, düzenli diyet yapacaksın, günde en az bir saat egzersiz yapacaksın, sana söylediğim tahlilleri yaptıracaksın, gerek olursa sana vereceğim ilaçları düzenli kullanacaksın, zayıflama ürünleri ve reklamlarına kanmayacaksın, gerekirse bir psikologdan destek alacaksın. Ondan sonra zayıflamana yardımcı olabilirim. Hodri meydan.

Şimdiden tedbir al

Açlık şekerim 105, tokluk 107. Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?

Aslında bir yanıyla doğru. Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/ dl'nin altında olmasını bekleriz. Açlığın 105.100'ü geçmiş. Tokluk şekerinde 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Mutlaka diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şekerli gıdalardan sakın. Bu yolun ilerisinde şeker hastalığı karşımıza çıkmasın diye şimdiden tedbir al.

Hepatitte temizlik şart



Teyzem rahatsızlandı. Üç aydır şikayetleri vardı. Geçen tahlilleri çıktı. 'Hepatit B mikrobu var' demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

Hepatit, karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Tam olarak korunmak için şu anki bilgilerle en az 3 kez aşı olmalısınız. Bu şekilde ömür boyu

Greyfurt ilaçlara ters

50 yaşında tansiyon hastası oldum. Kolesterolüm de yüksek çıktı. İnternette 'Greyfurt suyu içmeyin' diyor. Doğru mu?

Greyfurt suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Kolesterol, tansiyon ve mide ilaçları ile psikiyatri ilaçları, bazı ağrı kesiciler greyfurt suyundan olumsuz etkilenir. Aynı zamanda kalp ritim bozukluğu ilaçları da bu gruba dahildir. Doktoruna danışmadan greyfurt suyu içmen sakıncalıdır.