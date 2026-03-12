Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?

Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı diye baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.

ELLERİM TİTRİYOR

Nafiz hocam, 18 yaşındayım. Ellerim, ensem terliyor. Tahlillerim temiz çıktı. Bu hastalık nedir?

Bu hastalık primer fokal hiperhidrozis dediğimiz bir hastalıktır. Vücudun belirli bölgelerinde belirgin bir neden olmaksızın en az 6 aydır devam eden gözle görülebilir aşırı terleme durumunun söz konusu olmasıdır. Kişinin günlük aktivitelerini yapmasında zorluk çıkarır. Hastalık başlangıcı 25 yaş ve öncesidir. İç hastalıkları uzmanına görün.

KURUYEMİŞ YE

Menopoza girdim, çok gerginim. Kemiklerim erirse çabuk kırılır mı? Arkadaşlarım "Kalsiyum al" dedi. Hangi ilacı içeyim?

Menopoza girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor. Menopoz hastalık değildir. Gerilim de yapar. Hormonla değişiklikler duyguları değiştirir. Kemik erimesi ihtimali vardır. Düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz, keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır. Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin.