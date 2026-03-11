SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Hemoroid için ne zaman doktora gidilmeli?
Dışkıda kan fark edildiğinde, makat bölgesinde ağrılı yumrular oluştuğunda veya 3 haftadan uzun süren kabızlık durumunda mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
Tuvalette telefon kullanmak gerçekten zararlı mı?
Evet, telefonla vakit geçirmek tuvalette kalma süresini uzatır. Bu durum pelvik taban kaslarının gevşemesine ve anal damarların şişerek hemoroide dönüşmesine yol açar.
Ameliyatsız hemoroid tedavisi mümkün mü?
Başlangıç evresindeki hemoroidler; beslenme değişikliği, sıcak su banyoları, doğru dışkılama pozisyonu ve topikal kremlerle kontrol altına alınabilir.