Hemoroid neden bir türlü iyileşmiyor?

Hemoroid, sadece geçici bir şişlik değil, bir basınç yönetimi sorunudur. Ameliyat veya krem ile mevcut hemoroid dokusu alınsa veya küçültülse bile; tuvalette yanlış pozisyonda oturma, uzun süre ıkınma ve düşük lifli beslenme gibi "basınç kaynağı" olan alışkanlıklar devam ettiği sürece, yeni hemoroidlerin oluşması kaçınılmazdır.

"Squat" (çömelme) pozisyonu hemoroidi nasıl iyileştirir?

İnsan anatomisi, oturarak dışkılamaya değil, çömelerek dışkılamaya uyumludur. Klozette otururken puborektalis kası (bağırsak kanalını tutan kas) tam olarak gevşeyemez ve bir "kilit" görevi görür. Ayakların altına bir tabure koymak, dizleri kalçadan yukarı kaldırarak bu kasın gevşemesini sağlar. Bu durum, bağırsak kanalını dümdüz bir hat haline getirerek hiçbir direnç (ve dolayısıyla ıkınma) olmadan dışkının çıkmasını sağlar.