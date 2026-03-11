CANLI YAYIN
Geri

10 yılda 2 kez ameliyat oldu geçmedi: Hemoroidi bitiren basit çözümünü paylaştı

İki kez ameliyat masasına yatıp sayısız ilaç denemesine rağmen 10 yıllık hemoroid (basur) kabusundan kurtulamayan Gagan Papneja, çözümün cerrahi bir müdahalede değil, tuvaletteki oturma pozisyonunu değiştirmekte olduğunu keşfetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bowel Research UK verilerine göre, modern dünyanın tuvalette telefonla vakit geçirme alışkanlığı, rektal bölge üzerindeki basıncı %46 oranında artırarak...

Bowel Research UK verilerine göre, modern dünyanın tuvalette telefonla vakit geçirme alışkanlığı, rektal bölge üzerindeki basıncı %46 oranında artırarak hemoroid vakalarının kronikleşmesinde kilit bir rol oynuyor.

TUVALETTE TELEFON KULLANIMI HEMOROİD RİSKİNİ %46 ARTIRIYOR Bowel Research UK sözcüsü Profesör Sue Clark ve diğer uzmanların açıklamalarına göre, tuvalette...

TUVALETTE TELEFON KULLANIMI HEMOROİD RİSKİNİ %46 ARTIRIYOR

Bowel Research UK sözcüsü Profesör Sue Clark ve diğer uzmanların açıklamalarına göre, tuvalette uzun süre vakit geçirmek ve yanlış oturma pozisyonu, anal bölgedeki damarlar üzerinde baskıyı artırarak hemoroid oluşumunu tetikliyor. PLoS One dergisinde yayımlanan güncel bir araştırma, dijital alışkanlıklarımızın sindirim sistemimiz üzerindeki ağır faturasını gözler önüne seriyor.

Kriter Detaylar Temel Sorun 10 yıldır geçmeyen, cerrahi müdahaleye rağmen tekrarlayan hemoroid. Kritik Risk Faktörü Tuvalette 5 dakikadan fazla kalmak ve...
KriterDetaylar
Temel Sorun10 yıldır geçmeyen, cerrahi müdahaleye rağmen tekrarlayan hemoroid.
Kritik Risk FaktörüTuvalette 5 dakikadan fazla kalmak ve telefonla vakit geçirmek.
Bilimsel VeriTelefon kullananlarda hemoroid riski %46 daha yüksek.
Çözüm YöntemleriLifli beslenme, ayaklık (tabure) kullanımı ve bağırsak biyotası desteği.
KaynakPLoS One Araştırması, Prof. Sue Clark ve Prof. Peter Whorwell açıklamaları.
HEMOROİDDEN KORUNMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Ayaklık (Tabure) Kullanımı: Ayakların altına konulan 15-20 cm'lik bir tabure, puborectalis kasını gevşeterek...

HEMOROİDDEN KORUNMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  • Ayaklık (Tabure) Kullanımı: Ayakların altına konulan 15-20 cm'lik bir tabure, puborectalis kasını gevşeterek dışkılamayı kolaylaştırır.

  • 5 Dakika Kuralı: Tuvalette kalma süresini kısıtlayın; telefon veya gazete gibi dikkat dağıtıcıları içeri sokmayın.

  • Lifli Beslenme: Günlük lif tüketimini artırmak dışkıyı yumuşatarak ıkınma ihtiyacını ortadan kaldırır.

  • Biofeedback Terapi: Anal kaslarını gevşetemeyen hastalar için kas koordinasyon eğitimi alınabilir.

Tuvalette telefon kullanımı sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda pelvik tabanın desteksiz kalarak "sarkmasına" neden olan fiziksel bir hatadır. Normal bir...

Tuvalette telefon kullanımı sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda pelvik tabanın desteksiz kalarak "sarkmasına" neden olan fiziksel bir hatadır. Normal bir sandalyede otururken pelvik taban desteklenirken, klozet oturağı bu bölgeyi açıkta bırakarak yerçekiminin damarlar üzerindeki etkisini maksimize eder.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) Hemoroid için ne zaman doktora gidilmeli? Dışkıda kan fark edildiğinde, makat bölgesinde ağrılı yumrular oluştuğunda veya 3...

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Hemoroid için ne zaman doktora gidilmeli?

Dışkıda kan fark edildiğinde, makat bölgesinde ağrılı yumrular oluştuğunda veya 3 haftadan uzun süren kabızlık durumunda mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Tuvalette telefon kullanmak gerçekten zararlı mı?

Evet, telefonla vakit geçirmek tuvalette kalma süresini uzatır. Bu durum pelvik taban kaslarının gevşemesine ve anal damarların şişerek hemoroide dönüşmesine yol açar.

Ameliyatsız hemoroid tedavisi mümkün mü?

Başlangıç evresindeki hemoroidler; beslenme değişikliği, sıcak su banyoları, doğru dışkılama pozisyonu ve topikal kremlerle kontrol altına alınabilir.

Hemoroid neden bir türlü iyileşmiyor? Hemoroid, sadece geçici bir şişlik değil, bir basınç yönetimi sorunudur. Ameliyat veya krem ile mevcut hemoroid dokusu...

Hemoroid neden bir türlü iyileşmiyor?

Hemoroid, sadece geçici bir şişlik değil, bir basınç yönetimi sorunudur. Ameliyat veya krem ile mevcut hemoroid dokusu alınsa veya küçültülse bile; tuvalette yanlış pozisyonda oturma, uzun süre ıkınma ve düşük lifli beslenme gibi "basınç kaynağı" olan alışkanlıklar devam ettiği sürece, yeni hemoroidlerin oluşması kaçınılmazdır.

"Squat" (çömelme) pozisyonu hemoroidi nasıl iyileştirir?

İnsan anatomisi, oturarak dışkılamaya değil, çömelerek dışkılamaya uyumludur. Klozette otururken puborektalis kası (bağırsak kanalını tutan kas) tam olarak gevşeyemez ve bir "kilit" görevi görür. Ayakların altına bir tabure koymak, dizleri kalçadan yukarı kaldırarak bu kasın gevşemesini sağlar. Bu durum, bağırsak kanalını dümdüz bir hat haline getirerek hiçbir direnç (ve dolayısıyla ıkınma) olmadan dışkının çıkmasını sağlar.

Hangi alışkanlıklar hemoroid riskini gizlice artırıyor? Dijital dikkat dağıtıcılar: Tuvalette telefon, tablet veya kitap ile geçirilen sürenin 5 dakikayı...

Hangi alışkanlıklar hemoroid riskini gizlice artırıyor?

  • Dijital dikkat dağıtıcılar: Tuvalette telefon, tablet veya kitap ile geçirilen sürenin 5 dakikayı aşması, pelvik bölgedeki kan basıncını artırır.

  • Kronik ıkınma: Sertleşmiş dışkıyı zorlamak, damar duvarlarının genişlemesine ve "varisleşmesine" neden olur.

  • Lif fakiri beslenme: Bağırsak içeriğini yumuşatacak lifli gıdaların eksikliği, bağırsak hareketliliğini yavaşlatır.

OKUYUCULAR İÇİN KRİTİK KONTROL LİSTESİ Günlük su tüketimim yeterli mi? (Lifin işe yaraması için su şarttır; susuz lif, bağırsakta beton etkisi yapabilir)....

OKUYUCULAR İÇİN KRİTİK KONTROL LİSTESİ

  • Günlük su tüketimim yeterli mi? (Lifin işe yaraması için su şarttır; susuz lif, bağırsakta beton etkisi yapabilir).

  • Tuvalette ıkınıyor muyum? (İdeal bir dışkılama, ıkınma gerektirmeyen, doğal bir süreçtir).

  • Hareketsiz miyim? (Uzun süreli masa başı çalışma, anal bölgedeki toplardamarlar üzerinde statik baskı yaratır; her 45 dakikada bir kısa yürüyüşler şarttır).

Fotoğraflar X ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.

Fotoğraflar X ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.