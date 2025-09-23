

YEŞİL ÇAY TÜKET

Nafiz hocam, babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?

Tedbire devam.

Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir.

Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Yapılan çalışmalarda bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.



SIKINTILI İÇ ÇEKME

Midemde çok gaz var.

Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım.

Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır.

Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç.

Ayağını ve karnını sıcak tut. Sebze, zeytinyağlı beslenme, az ve sık yemek rahatlatıcı olur.



KONTROL ŞART

23 yaşındayım. Halam meme kanserine yakalandı.

Küçük halam "Ben sutyen takmıyorum ben olmadım" dedi. Sütyen, kanser yapar mı?

Sütyenin kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Kanser riskini arttıran birçok faktör var. Ama bunların içinde sütyen yok. Küçük halan böyle düşünebilir. Kontrollerini aksatma.



ÜZÜNTÜ DERT ÇEKER

Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Ne yapabiliriz?

Kolitis ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir.

Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam sağlanacak hale gelebilir. Bu hastalık streste artar. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanına gidin.

Boşuna sıkıntıya girmeyin. Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.