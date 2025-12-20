Açlık şekerim 105, tokluk 107. Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?

Aslında bir yanıyla doğru. Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/ dl'nin altında olmasını bekleriz. Açlığın 105.100'ü geçmiş. Tokluk şekerinde 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şekerli gıdalardan sakın. Şeker karşımıza çıkmasın diye tedbir al.



EYVAH BOYUN FITIĞI

46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Yürüyemiyorum, oturamıyorum, yatamıyorum. Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor.

Kantaron ve ozon yağı ilaçlarını kullandım. İyi gelmedi. Bana bir çare.

Bel fıtığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak ve kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil, yağlar, tozlar, buzlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma ve ezilme azaltılabilir. Bir şekilde tedavi üretilebilir.

Güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa uzman artık sadece ameliyat işe yarar deyip gerekeni yapar.



SPOR YAPMALISIN

Çok şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum. Beni zayıflatır mısınız?

Kesinlikle zayıflatırım. Ancak önce bir söz vermen gerek. Daha önce yaptıklarını yapmayacaksın. Bahane bulmayacaksın, düzenli diyet yapacaksın, günde en az bir saat egzersiz yapacaksın, sana söylediğim tahlilleri yaptıracaksın, gerek olursa sana vereceğim ilaçları düzenli kullanacaksın, zayıflama ürünleri ve reklamlarına kanmayacaksın, gerekirse bir psikologdan destek alacaksın. Ondan sonra zayıflamana yardımcı olabilirim.

Hodri meydan.



HEPATİTE TEMİZLİK ŞART

Teyzem rahatsızlandı. Üç aydır şikayetleri vardı. Geçen tahlilleri çıktı. 'Hepatit B mikrobu var' demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

Hepatit karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır.



ENFEKSİYONA ADAÇAYI

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlar da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?

Yarar. Özellikle turna yemişi (cranberry) ile idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor. Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı ile ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.