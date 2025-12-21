38 yaşındayım. Unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebepleri. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Meyve tüketimi önemli. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, m uz, kivi, mango da bol antioksidan içeriyor.

Eşim hamile ama

Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

Aş ereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Sebze ve meyveler, vitamin, mineral ve posa kaynağı açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Sakın fesleğen yemesin.

Sebebi fazla kilo

19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?

Olur. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar eder.