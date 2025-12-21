SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Aklın yolu elma
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Aklın yolu elma

Eklenme Tarihi 21 Aralık 2025

38 yaşındayım. Unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebepleri. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Meyve tüketimi önemli. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, m uz, kivi, mango da bol antioksidan içeriyor.

Eşim hamile ama

Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

Aş ereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Sebze ve meyveler, vitamin, mineral ve posa kaynağı açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Sakın fesleğen yemesin.

Sebebi fazla kilo

19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?

Olur. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar eder.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Durma tedbir al 20 Aralık 2025, Cumartesi Eyvah prostat 19 Aralık 2025, Cuma Aşırı baharata dikkat 18 Aralık 2025, Perşembe Az az sık sık ye 17 Aralık 2025, Çarşamba
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı
Murat Övüç halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı
Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Sadettin Saran’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir
Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı
Murat Övüç tutuklandı
CHP’li Özgür Özel’den skandal kıyaslama: Türkiye’yi Yunanistan’la vurdu!
CHP'li Özgür Özel’den skandal kıyaslama