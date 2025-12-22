PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sofranda tarçın olsun
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Sofranda tarçın olsun

Eklenme Tarihi 22 Aralık 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

65 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

Önce sana ait bir diyet listesi yapması için diyetisyene git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama 10 bardak su iç. Sıkıntı, stres, evham ve kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. Tedavini ihmal etme.

YAŞI DERT ETME

21 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Ben de doğum kontrol hapı kullanabilir miyim? Yoksa yaşım genç mi?

Kullanabilirsin. Bunun yaşla hiçbir ilgisi yoktur. Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumak için de doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsin. Ancak her doğum kontrol yöntemi seni cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyamayabilir. Gebeliği de yüzde 100 engellemeyebilir. Bunları da dikkate alarak karar vermelisin.

ZAYIFLAMASI LAZIM

Babam kalp krizi geçirdi. Yemek konusunda diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini artırabilir. Kanama ihtimalini artırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalarıh ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aklın yolu elma 21 Aralık 2025, Pazar Durma tedbir al 20 Aralık 2025, Cumartesi Eyvah prostat 19 Aralık 2025, Cuma Aşırı baharata dikkat 18 Aralık 2025, Perşembe
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Cemiyet dünyasını yasa boğan ölüm: Leyla Mizrahi 32 yaşında kalbine yenildi
Beş aylık oğlu vardı
Otogar umudu satışa çıktı! AK Parti’nin otogar için aldığı arsa CHP’li belediye tarafından satılıyor
Otogar arsasını satışa çıkardı
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde seyir halindeki TIR’da çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alev topuna döndü
İkinci emeklilik geliyor: TES 2026’da hayata geçiyor!
Emeklilikte yeni vites