65 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?

Önce sana ait bir diyet listesi yapması için diyetisyene git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama 10 bardak su iç. Sıkıntı, stres, evham ve kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. Tedavini ihmal etme.

YAŞI DERT ETME

21 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Ben de doğum kontrol hapı kullanabilir miyim? Yoksa yaşım genç mi?

Kullanabilirsin. Bunun yaşla hiçbir ilgisi yoktur. Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumak için de doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsin. Ancak her doğum kontrol yöntemi seni cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyamayabilir. Gebeliği de yüzde 100 engellemeyebilir. Bunları da dikkate alarak karar vermelisin.

ZAYIFLAMASI LAZIM

Babam kalp krizi geçirdi. Yemek konusunda diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini artırabilir. Kanama ihtimalini artırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalarıh ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.