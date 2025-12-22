takvim-logo

İstanbul Topkapı'da tramvay raydan çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi

İstanbul’da, Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda raydan çıktı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
İstanbul Topkapı’da tramvay raydan çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi

Fatih Topkapı ile Sultangazi Mescidi Selam arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Topkapı'da tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

SEFERLERE DÜZENLEME

Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN