PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kireçlenmeye çözüm

Kireçlenmeye çözüm

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 19 Eylül 2025

Annemin dizleri kireçli. Tuvalete oturmakta zorlanıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir mi? Bir arkadaşımız kök hücre tedavisi önerdi.
Öncelikle annenin muayene edilmesi gerekir. Filmlerini incelemek şart. Kök hücre de denilen P.R.P. uygulaması ameliyat dışı yöntemlerin en çok bilinenidir. Annenin kanını alıp içinde kök hücre bulunan kan pulcuklarından zengin serum, sorunlu olan diz ekleminin içine iğne yoluyla veriliyor. Dizin hasar oranına göre 3-4 kez tekrarlanabilir. Ayrıca ozonlu kök hücre uygulaması da iyileşme kalitesini arttıran bir yöntemdir.
Gereken hastalara ozonlu kök hücre uygulaması da önerebiliyoruz.

MANTAR SIKINTISI
26 yaşında kadınım. Vajinada mantar sıkıntım var.
Fitil verildi. Tekrarlamasın diye ne yapmalıyım?
Özellikle vajina iltihaplanması halinde eşin de seninle birlikte tedavi olmalı.
Eğer ondan bulaşıyorsa sen tedavi olsan da tekrar bulaştırabilir. Lastikte hasar yapabileceği için ovül formdaki ilacınızı, gebelik oluşumunu önleyici prezervatiflerle veya diyaframla temas ettirmeyin. Tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar da alkol alma. Tekrarlayan mantar hastalıklarında şeker hastalığı tetkik ve takiplerin yapılmalı.

KİLOLARLA BAŞIM DERTTE
Maalesef çk şişmanım. İnsülin direncim de var. Bu yüzden kilo veremiyorum. Uyanıkken insülin direnci de mi uyanık kalıyor? Diyetisyene gittim. Ancak dediklerini tam olarak uygulayamadım. Bana bir çare önerir misiniz?
Tam da doğru anlattın. Gece uyumayanlar, kötü uyuyanlar, yetersiz uyuyanlar, kalitesiz uyuyanlar yani kısaca uyku düzensizliği ve sorunu yaşayanların insülin direnci kolay kolay düzelmez. Gece salgılanan hormonlar ekran ışığından olumsuz etkileniyor.
Organların dinlenmesi gece oluyor. Gece de çalışan organlar dinlenmeden gündüzün çilesini çekmeye devam ediyor. Fazla kilosu olanlar zayıflamak için yeterli, kaliteli, doğru uyumalı.
Uyku kalitesi ve metabolizma normalleşmesi için ozon tedavisi ve manyetik tedavi de yapılabilir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Perhiz gerek 18 Eylül 2025, Perşembe Hassasım, duygusalım! 16 Eylül 2025, Salı Kilo sorunu 15 Eylül 2025, Pazartesi Menopoza dikkat 14 Eylül 2025, Pazar
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Resmi İlandır
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Gelsin Like’lar! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan görsel şölen gibi paylaşım: Yaz pozlarıyla kasıp kavurdu
Türkan Şoray’dan görsel şölen gibi paylaşım
Dilan Çıtak’tan Levent Dörter’in doğum gününde şaşırtan hamle! O paylaşım her şeyi değiştirdi! Boşanma iddiası...
O paylaşım her şeyi değiştirdi! Boşanma iddiası...
Aşk ve Gözyaşı’nın Işıl’ı Afranur Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Aksellerin gelini Işıl Aksel nasıl biri?
Aşk ve Gözyaşı'nın Işıl'ı kim?
Kayseri konserindeki hali dikkat çekmişti... Bengü’den açıklama geldi!
O hali çok konuşulmuştu! Estetik açıklaması