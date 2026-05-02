DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Karnım ağrıyor

Eklenme Tarihi 02 Mayıs 2026

40 yaşındayım. Dört sene önce midemde gastrit çıkmıştı. Aldığım ilaçlar işe yaramadı. Mide ve karın ağrım geçmiyor. Doktor psikiyatriye yönlendirdi. Anti depresanlar da işe yaramadı. Ne yapacağım?

Mide hastalıkları sadece hap yutunca geçen hastalıklar değildir.
Alışkanlıklar düzelmezse hastalık tekrarlar.
Az ve sık yemek yemelisiniz.
İyi çiğnemeli, yeterince su içmelisiniz.
Antidepresanlar reflü şikayetlerinin tekrarlamasına neden olabilir.
Bu nedenle tek bir doktor takibinde kalmalısınız. İlaçları düzenli kullanırken, alışkanlıklar değişmezse hastalık tekrar eder. Alkol ve sigara tüketimi, sakız çiğneme, gazlı içecekler mide sıkıntılarını tekrarlatır.

KORKMA YAPTIR

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Çare olur mu?

Kök hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır.
Yani kan pulcuklarından zengin kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.

ZORLUK YAŞIYORUM

3 yıl önce idrar şikayetim başladı. Doktora gittim, idrar yolum daralmış. Ameliyat oldum, 2 yıldır durumum iyi. Ama bugünlerde kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum. Nedeni nedir? Bir daha mı daraldı?

Tekrar daralma olabilir. Onun dışında özellikle Prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir.
Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme. İlerlemesin

UZMAN DEĞERLENDİRMELİ

Kızım ülser hastası. 5 ay önce ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başladı. Şimdi de sallantı oluyor. Cerraha tekrar götürsek bakar mı? Hep böyle mi kalacak?

Ameliyat sonrası iç hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli.
Mide ameliyatlarından sonra vitamin ve B12 vitamin eksikliği görülebilir.
B12 vitamin eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamini iğnesini kalçadan vey

UÇAĞA BİNEMİYORUM

Nafiz hocam 45 yaşındayım. Uçağa binmekten korkuyorum. Nefesim kesiliyor. Uçağa binmem sakıncalı mı?

Astım, amfizem, kistik fibrozisli ve yakın zamanda akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin mümkünse başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilir. Kansızlığı bulunan hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir. Herhangi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdırlar.

