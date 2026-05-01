Türk pop müziğinin önemli isimlerinden, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan'ın geriye bıraktığı eserlerin telif gelirleri 2/8 oranında eşi İpek Açar'a, 3/8'er oranında ise kızları Beste Açar ve Aslı Gönül Açar'a ödeniyor. Pay oranlarını, sanatçının 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, 30 Nisan 2026'da İpek Açar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan yazılı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.
OLAY NASIL BAŞLADI? Beste Açar, 23 Nisan 2026'da avukatı Onur Yağışan aracılığıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, babasına ait şarkıların telif yönetim haklarının "FESEK Devir Sözleşmesi" başlıklı bir belgeyle İpek Açar'a aktarıldığı, ancak belgedeki imzaların Kayahan'ın eli ürünü olmadığı iddia edildi.
Beste Açar tarafının dosyaya sunduğu özel bir kriminal tetkikat bürosu raporunda şu kanaate yer verildiği aktarıldı: "Kayahan Açar adına atılı imzanın, mukayese olarak verilen örnek imzalara kıyasen şahsın gerçek imzasına benzetilme gayretiyle taklit edilerek oluşturulduğu kanaatine varılmıştır." Söz konusu rapor, bir özel büro tarafından düzenlenmiş; resmi adli tıp raporu niteliğinde değildir.
KAYAHAN'IN AVUKATI NE DEDİ? Av. Özal Oğuz, açıklamasında iddianın yeni olmadığını, Beste Açar'ın 2015'te de aynı suçlamayla dava açtığını, dosyanın 2017'de feragatle kapandığını belirtti. Oğuz, "Taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşımı yapılmıştır" ifadesini kullandı.
Avukatın açıklamasına göre, İpek Açar mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçti; bu adımın, Kayahan'ın iki kızının daha yüksek pay almasını sağlamak amacıyla atıldığı belirtildi. Oğuz, "Sistem yaklaşık on yıldır sorunsuz şekilde işlemektedir; tahsil edilen bedellere ilişkin dekontlar ile kesilen faturalar düzenli ve şeffaf biçimde Beste Hanım'a ve vekillerine iletilmektedir" sözlerini ekledi.
İŞTE ESERLERİN 'NOTALARI': KİMİN PAYI KAÇ?
Sanatçının ölümsüz eserlerinden elde edilen gelirlerin dağılımı ise şu şekilde netleşti:
KAYAHAN MİRASI KRONOLOJİSİ
BESTE AÇAR'IN İDDİASI NE?
Beste Açar, açıklamasında "Babamın hayatı boyunca yazdığı, milyonların hayatına dokunan o eserler, sıradan bir kağıt parçasıyla birine devredilemez. İmzaların babama ait olmadığına dair kriminal raporumuz elimizde" ifadelerini kullandı.
HUKUKİ SÜREÇ NE DURUMDA? 23 Nisan 2026'daki suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Beste Açar tarafının iddiaları henüz mahkeme kararıyla sabit hale gelmedi; İpek Açar tarafı ise aralarında imzalandığını öne sürdüğü miras paylaşım sözleşmesini delil olarak gösteriyor. Süreç tamamlanana kadar tüm taraflar için masumiyet karinesi geçerlidir.
KAYAHAN'IN GERİDE BIRAKTIĞI MAL VARLIĞI
Kayahan'ın mal varlığı arasında Beykoz'daki Gönül Köşkü olarak bilinen ev, Gömeç'teki taşınmaz ve "Gönül" isimli tekne öne çıkıyor. Mal varlığının dağılımına ilişkin ayrıntılar, taraflar arasında imzalandığı belirtilen miras paylaşım sözleşmesi kapsamında düzenlendi.
Usta sanatçı Zerrin Özer yeni şarkısı öncesi konuştu: “En büyük korkum unutulmak”