Tansiyonum yükseldi, doktora gittim. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı yaşadım. Suçlu tansiyon mu?

Yeni başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. Ancak yeni başlanan ilaç, yan etki göstermiş olabilir. Hemen doktoruna git. Bu ilacı kesip yeni ilaç başlasın. Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış.

Panik yok. Tedbir var. Stresini ve yemeklerin tuzunu azaltmayı da unutma.

KANSER KORKUSU



Hocam annem yumurtalık kanseri oldu. 30 yaşındayım. Nasıl tedbir alayım?

Yumurtalık kanserlerinin yüzde 10-15'i genetik geçişle ortaya çıkıyor.

Bu nedenle ailesinde yumurtalık kanseri ve meme kanseri olan bireylerin bilinmesi ve farkındalık çok önemli. Sağlıklı beslen.

Kilo fazlan varsa kilo ver.

Yağlı besinlerden, aşırı kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden uzak dur. Düşük yağlı diyet, taze meyve tüketimi, zencefil, domates suyu, yeşil çay, biberlerin bitki türleri, kuruyemişler, marul ve keten tohumu tüketilmesi tavsiye edilir