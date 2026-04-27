Yeterli tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkması ya da bu şikayetlerin artması ve bu durumlara solunum fonksiyon bozukluklarının eşlik etmesine astım atağı denir.Kan sulandırıcılar, diğer ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da astım atağını tetikleyebilir.Rastgele ilaç içilmez.İdrar yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme-yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrılar da olabilir. Mutlaka Üroloji Uzmanı'nın görmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden muayene ol. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.Gece terlemesi önemli bir şikayettir. Beraberinde boğazınızın şişmesi, kilo vermeniz de ilave edildiğinde hipertroidi (tiroit bezinin çok çalışması), tüberküloz, lenfoma, Brusella hastalığı da dahil olmak üzere bazı hastalıkların araştırılması gerekiyor. Yani tespitlerini yapmışsın. Sırada tedavilerin var. tetkiklerinle tanıyı koyup tedavi edelim. Geç kalmayın. Gece terlemeleri sürekli oluyorsa, ateş-kilo kaybı genel durumu bozan ek şikayetlerle birlikteyse, uykudan uyandıracak kadar şiddetliyse vakit kaybetmeden doktor muayenesi yaptırmak gerekir.Var. Rahim kalınlaşmasına 'Endometrial hiperplazi' diyoruz. Tedavisi var. Sıklıkla ilaç tedavisi ile düzelebilir.Tedavinin dozu ve uzunluğu hastaya göre değişmekle birlikte doktorunuz size uygun tedavi planını sunacaktır.Tedavi sonunda tekrar rahimden parça almak yani 'endometrial biyopsi'gerekebilir.Eğer problem devam ediyorsa diğer tedavi seçeneklerine (diğer ilaçlar veya cerrahi) geçilebilir. Rahim alınması ameliyatı çocuk isteği olmayan ve biyopsi sonucu 'atipik hiperplazi' tanımlaması olan hastalar için bir seçenektir.Çok antibiyotik kullananlar böbrek hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce Kulak Burun Boğaz Uzmanı'nı dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.