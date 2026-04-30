Otomobil fabrikasında üretim şefiyim. Hep ayaktayım.

Basurum var. Doktorum 'Çay-sigara içme' dedi. Ne alakası var?

ÇAY ve sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur ve papatya çayı içmeye çalışın. Basur, tedbir alınmazsa ilerler.

Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir. Aman dikkat edin. Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin.

Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin.

Bu, basur oluşumunu arttırabilir. Dışkılama sırasında acele etmeyin, ıkınıp bağırsakları zorlamayın.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor.

Ne yapmam gerekiyor?

İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir.

İdrar kültürü ve mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir.

SİVİLCEYİ PATLATMA

Nafiz hocam, 16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor.

'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?

BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum.

Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez.

Sıkarken mikrop kapar.

Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi bırakmasına neden olur. Aman diyoruz.

NEFES KALİTENİ ARTIRIR

39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım.

Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?

SİGARAYI bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir.

Sigarayı bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri nefes kaliteni arttıracaktır.

Günde 2-2.5 litre su iç.

EYVAH ÇARPINTI

24 haftalık gebeyim. 29 yaşındayım. Çarpıntım fazla, ne yapmalıyım?

ÇEŞİTLİ nedenler çarpıntı yapabilir.

Kansızlık, burun tıkanması, tiroid çalışma bozuklukları, kalp ve akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, ateş v.b. çarpıntı nedeni olabilir.

Hemen doktorunuza başvurun. Var olan tetkiklerinizi yanınızda götürün. Muayene sonrası hangi ihtimaller olduğu netleşir. Uygun tetkik ve kontrol planı yapılır.