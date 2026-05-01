Ankara'da trafik kazası: 2 işçi öldü

Kırkkonaklar'da Freni Patlayan Kamyon Dehşeti

Olay, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir su firmasına ait olan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonet, yokuş aşağı hızla savrulmaya başladı. Kontrolü kaybolan araç, o esnada cadde üzerinde çalışma yapan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) personeline çarptı.

Acı Kimlikler Belli Oldu: 2 Ölü

Metrelerce sürüklenen kamyonetin altında kalarak can veren belediye işçilerinin kimlikleri belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçtan son anda atlayan kamyonet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yerinde Geniş Çaplı İnceleme

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna nakledildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturması sürüyor.