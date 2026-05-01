Bankacıyım. Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle pilates ve yoga yapıyorum.

Eklem ağrım geçmiyor. Ne yapmalıyım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın.

Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır.

Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

BULAŞ OLABİLİR



Nafiz hocam, 14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?

Sigara kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir.

Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol.

Önce sigarayı bırakmalısın.

Mutlaka bol su iç.

HORMONA BAKILSIN



Nişanlım 30 yaşında. Regl dönemleri 20 gün 1 ay gecikiyor. Kendisi doktora gitmeye utanıyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyor. 2 yıllık nişanlıyız, kendisini tanıdığımdan beri sürekli burun akıntısı ve öksürüğü var. Regl gecikmesinin sebebi ne olabilir?

Adet kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli.

Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir.

Ancak yaşı 30 olunca doktor değerlendirmesi şart.

Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir.

Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli. İhmal etmeyin.

YEŞİL ÇAY KORUR



Nafiz hocam, 52 yaşındayım. Kalp damarım tıkalı. Bir tane stent taktılar. Kolesterolüm de yüksek. Yeşil çay kalp damarına iyi geliyor dediler. İçsem iyi olur mu?

Geçmiş olsun. Öncelikle sıkıntı-stres-gerilimden uzak dur. Düzenli ilaç kullanımı ve doktor muayenesi en önemli uygulamadır.

Yediklerini ve içtiklerini eskisinden farklı hale getirmezsen sıkıntılar tekrarlar. Sadece her hangi bir bitki, çay, bitki hapı gibi bir şeylerin peşine düşme.

Bununla beraber yeşil çay Kalp-damar hastalıkları olanların sofrasında bulunmalı.

Günde 1-2 çay bardağı yeşil çay tüketilmesi uygun olur.

Kolesterol düzeyi kontrolü sağladığı gibi bir çok organ kanserini engelleyici özellikler taşır.

D VİTAMİNİ AL



32 yaşındayım. 3 yıldır güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?

Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan.

Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır. Unutma.