"Pankreas bezinde genişleme var" dediler.

Romatizma hastası olduğum için kullandığım ilaçları bıraktırdılar.

Çenemi çok sıkıyorum bu da başımı döndürüyor. Ne yapmalıyım?

Pankreas bezinde genişleme değil kist veya diğer kitle geliştiren hastalıklar olabilir. Konulan tanının adını yazsaydın daha fazla yardımcı olabilirdim.

Ayrıca nasıl bir pankreas hastalığın olduğunu net anlatmadığından fizik tedavide zarar görür mü bir şey diyemiyorum.

Sıkıntın stresin çok. Kafan karışık anlattıkların karışık.

Çenen aklının sıkıntısını çekiyor. Gergin sirke küpüne zarar.



HEP HALSİZİM

Maden mühendisiyim.

2 yıldır tedaviye cevapsız ağrılar, halsizlikler yaşıyorum.

Metal zehirlenmesi bu şekilde şikayetlere yol açıyormuş. Ne yapmam gerekir?

Çalıştığınız iş kolu ve iş yeri ortamlarını bilmemekle beraber solunum, cilt ve gıdalar yoluyla ağır metaller bedenimizde birikebilir. Sadece mesleğinizde değil deniz ürünleri, ambalajlı beslenme gibi teknoloji çağının en önemli sorunlarından biri ağır metal zehirlenmesidir.

İç Hastalıkları Uzmanı'na gidin. Ağır metallerin kanda, idrarda ve saçta analizleri yapılır. Hacamat bedendeki ağır metal detoksu için en faydalı uygulamalardan biridir. Tıbbi hacamat yapan bir doktor bulup uygulamanızı önerebilirim.

Ayrıca tiroit fonksiyon testleri, D ve B vitamini testleri de gerekir.



DİYETİNE UY İLACI İÇ

39 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Ne yaptıysam şekerim düzelmedi. Bıktım, bunaldım ve vazgeçtim.

Niye düzelmiyor bu şeker?

Düzelmeyen şeker hastası yoktur. Düzelmek istemeyen veya düzeltilemeyen şeker hastası vardır.

Sana özel değişiklikleri tespit edip uygulaman gerekir.

Öncelikle güvenebileceğin bir doktor bul. Sihirbaz arama. Sabır yoksa tedavi olmaz. Daha önce yapılanları gözden geçirelim. Şeker hastalığına eşlik eden diğer hastalıkları araştıralım. Sen de beslenme alışkanlıklarını olması gerektiği gibi uygula.

Yeterince su iç. Hareket et.

Güzel uyu. Diyetine uy. Stresin için destekleyici ilaç kullanalım.



GAZ PROBLEMİ...

Midemde çok gaz var.

Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım.

Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme. Gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır.

Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut.