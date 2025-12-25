PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Kocaeli'de köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler
Kocaeli'de köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 22:28
Abone Ol
Yazı Boyutu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprü altında yaşanan garip olay, görenleri hem şaşırttı hem tedirgin etti. Bir şahsın çırılçıplak halde sıra dışı hareketler sergilemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Bunlar da Var
02:21
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
24.12.2025
Çarşamba
06:41
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
24.12.2025
Çarşamba
03:12
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
24.12.2025
Çarşamba
01:12
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
24.12.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN