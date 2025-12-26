PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sıkıntılı iç çekme
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Sıkıntılı iç çekme

Eklenme Tarihi 26 Aralık 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Midemde gaz sıkışıyor. 2 yıldır da bir çare bulamadım. Ayrıca ağzımdan gaz çıkaramıyorum. Rahatsız ediyor. Ne yapayım?
Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç.

DERDİM KİLOLARIM
Zayıflamak istiyorum. Marketteki çalışan arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var, al" dedi. Alsam zayıflar mıyım?
Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

BASEN SORUNU
Basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?
Ailesel yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Perhiz şart 25 Aralık 2025, Perşembe Her yaşta reflü 24 Aralık 2025, Çarşamba Sofranda tarçın olsun 22 Aralık 2025, Pazartesi Aklın yolu elma 21 Aralık 2025, Pazar
259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
Kocaeli’de köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler
Kocaeli'de köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler
Fenerbahçe’den Beşiktaş ve Trabzonspor’a transfer çalımı!
Kanarya'dan ezeli rakiplere transfer çalımı
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick’in ölümü sapkın partilerde saklı
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na
Galatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şov
Galatasaray'dan 3 dünya yıldızıyla şov