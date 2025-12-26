Midemde gaz sıkışıyor. 2 yıldır da bir çare bulamadım. Ayrıca ağzımdan gaz çıkaramıyorum. Rahatsız ediyor. Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç.



DERDİM KİLOLARIM

Zayıflamak istiyorum. Marketteki çalışan arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var, al" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.



BASEN SORUNU

Basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?

Ailesel yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir.