Her yaşta reflü

Eklenme Tarihi 24 Aralık 2025

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce 'Reflü var' dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Bu yaşta reflü başlar mı?

Reflü her yaşta olabilir. Ufacık bebeklerde, her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını artıran nedenler de riski yükseltebilir. Hamilelik de hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler reflüyü artırabilir.

FAZLA KİLO BEBEĞE ENGEL

Boyum 152. Kilom 78. 3 yıldır bebeğimiz olmuyor. Doktora başvurduk. Bana "Mutlaka zayıfla" dedi. Bir de "Tiroit bezin az çalışıyor olabilir" dedi. Ne yapmam gerekir?

Kısırlık özellikle şişman anne adaylarında sık görülebilir. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde infertilite yani kısırlık meydana gelebilir. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre beden kitle endeksin 33.8... Yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart. En kısa zamanda bir iç hastalıkları uzmanı bul ve takibe başla.

MENOPOZLA RİSK ARTAR

Nafiz hocam, 35 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Bu hastalık neden olur?

Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz... Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroid hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek ve organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalır. Bunun sonucunda kırık riski artar.

DOĞRU BESLENMEK ŞART

Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?

Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir. Doktorundan tüm hastalıklarına ait bilgi alıp, diyet uzmanından liste istemen uygun olur. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir. Uyku ve dışkılama düzeni önemli.

