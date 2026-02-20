SON DAKİKA
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Diş gıcırdatma sorunu

Eklenme Tarihi 20 Şubat 2026

aylık evliyiz. Gece dişlerimi gıcırdatıyormuşum. Eşim bu durumdan çok şikayetçi. Son 2 haftadır mecburen salonda yatıyorum. Sabahları çenem ağrıyor. Ne yapayım?

Bu hastalığın adı bruksizim. Stres, sıkıntı, kaygı ve huzursuzluk dönemlerinde artan bir şikayettir. Sebebini araştırmak uygun olur. İç hastalıkları uzman takibine gir. Bize başvuran hastalarımıza önce hastalık tanısı için testler yaparız. Bu arada ruhsal ve günlük hayattaki hallerini anlamaya çalışırız. Gerekirse diş doktoru, psikolog ve psikiyatrist desteği isteriz. Ayrıca çene kası botoks tedavisi, ağızlık, uyku tedavisi başta olmak üzere tedaviler başlarız. Yani tek bir ilaçla tedavisi olan bir durum değil.

KAS AĞRILARIM VAR

Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?

Ozon tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır. Tercihini bu yöntemden yana kullanan hastalar bu avantajlardan faydalanır. Fibromyalji hastalarıma ozon tedavisi ile birlikte PEMF terapi, kupa terapi, vitamin ve mineral desteği tedavileri de uyguluyorum.

