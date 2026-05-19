DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Doğruysa sorun yok

Eklenme Tarihi 19 Mayıs 2026
7 haftalık gebeyim. İşe aracımla gidip geliyorum. Emniyet kemeri göbeğimi sıkarsa ne yapayım?

Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Önce gereksiz kaygı en büyük sıkıntın olur. Tecrübeli büyüklerinin ve seni takip eden kadın doğum uzmanının tavsiyelerini önemse. Aklına takılanları onlara sor. Gebelikte emniyet kemerini doğru kullanırsan mesele yok. Kemerin her iki kordonu gebenin karnının altından ve üstünden geçmeli, üzerinden değil. Mutlaka doktorunun sözünü dinlemeye çalış.


ANTİBİYOTİK CİĞERİ BOZAR

Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. "Böbrek hastası olursun" diyorlar. Doğru mu?

Böbrek hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür.
Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce Kulak Burun Boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında antibiyotik bulamayacağız.
