Arnavutköy'de feci kaza: İnşaat demiri yüklü tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 20:29

İstanbul Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu'nda, saat 16.00 sıralarında üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonet, aynı yönde ilerleyen inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarptı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.