5 yıldır tansiyonum yüksek gidiyor. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Zaten kullanmıyorum da... Zararları olduğunu biliyorum. Bana doğal gıdalardan destek önerebilir misiniz?

Doğal gıdalar sadece destek. Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz. Havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerde bulunan flavanoid hipertansiyona çok iyi geliyor. Kakaonun içinde de oldukça yüksek miktarda bulunuyor.

Mutlaka günde bir yemek kaşığı da keten tohumu tüket. Düzenli olarak günlük keten tohumu tüketimi tansiyonu 1 birim düşürüyor. Örneğin 15'se 14'e düşürüyor. Muz, elma, ananas, mango, şeftali, turunçgiller ve kavunda faydalı maddeler var. Tam tahıllar, balık, kuruyemiş, baharatlar ve süt ürünlerinin dengeleyici özellikleri vardır. Sarımsağı sofrandan eksik etme.

BİRAZ SABRET



Bel fıtığım var. Fizik tedavi gördüm. Biraz iyiyim. Ama eşimle eskisi gibi ilişkiye giremiyorum. Belim kitlenir diye korkuyorum. Evham mı yapıyorum?

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları günlük hayatı olumsuz etkiler. İlişki kas iskelet sistemi aktivitesi ile gerçekleştiğinden olumsuz etkilenebilir. Eşin beden yapısı, aktivite kapasitesi, pozisyonlara bağlı ağrı veya hareket kısıtlılığına uygun davranmak zaruriyettir. Yeni duruş planlamanız makul olur. Bel fıtıklarında ilişki sırasında hareket kısıtlılığı ve ağrı olabilir.

GELİNİM SIKINTILI



Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Evlendikten sonra çocukları olur mu, mutlu olurlar mı? Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?

Şeker hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.