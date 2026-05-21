TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Prostat bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz. Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa, tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA ve tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim. Bu ara günde en az 2 avuç kabak çekirdeği ye. Pişmiş domates mutlaka tüket.Başlar. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dâhil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.Fibromiyalji uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır.Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir. Ağrının yoğunluk ve yerleşimi ve bitkinliğin derecesi günden güne değişebilmekte, aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir.Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Evham, stres, kaygı ve huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Psikolog ve psikiyatrist desteği alsın. Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir.Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilirler. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisine de başlanır. Korkmak yok, gerekeni yapmak var.Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, bağırsakların içine girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız. Kabız kalmamalısınız. Ikınmalar, kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız almamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya, rezene, ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin.