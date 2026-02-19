Saçım dökülüyor. Nişanlıyım. Evlenene kadar durdurmak istiyorum. Borç, harç, düğün stresi derken doğru düzgün yemek bile yiyemiyorum. Ne önerirsiniz?

Saçın dökülmez ise şaşırmamak lazım. Ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin. Uyku kötü ise saçlar da kötüdür. Düzeltmek mecbur. Beslenmeyi yoluna koy. Hemen iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Takibine gir. Tahliller isteriz. Sonuçlara göre demirbiotin- C vitamini- D vitamini-çinko takviyeleri yapabiliriz.

ADET ÖNCESİ AĞRI

23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım başlıyor ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?

Anlattıklarına bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrısı, kadınlarda sık görülür. Adet migreni, her ay adet kanamasından iki gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrılarıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık görme, denge bozukluğu, duyma güçlüğü, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalt, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, yağlı yiyecekler ve domatesten uzak dur.