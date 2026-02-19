SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Nişan stresi başladı
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Nişan stresi başladı

Eklenme Tarihi 19 Şubat 2026

Saçım dökülüyor. Nişanlıyım. Evlenene kadar durdurmak istiyorum. Borç, harç, düğün stresi derken doğru düzgün yemek bile yiyemiyorum. Ne önerirsiniz?

Saçın dökülmez ise şaşırmamak lazım. Ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin. Uyku kötü ise saçlar da kötüdür. Düzeltmek mecbur. Beslenmeyi yoluna koy. Hemen iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Takibine gir. Tahliller isteriz. Sonuçlara göre demirbiotin- C vitamini- D vitamini-çinko takviyeleri yapabiliriz.

ADET ÖNCESİ AĞRI

23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım başlıyor ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?

Anlattıklarına bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrısı, kadınlarda sık görülür. Adet migreni, her ay adet kanamasından iki gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrılarıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık görme, denge bozukluğu, duyma güçlüğü, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalt, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, yağlı yiyecekler ve domatesten uzak dur.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çocuk sorunu 16 Şubat 2026, Pazartesi 51’inde prostat 15 Şubat 2026, Pazar Susuz kalmayın! 14 Şubat 2026, Cumartesi Diyet kişiye özel 13 Şubat 2026, Cuma
Şans Topu 13 milyon devretti
13 milyon devretti
Galatasaray’ın tarihi Juventus zaferi her yerde büyük ses getirdi
Aslan kükredi dünya titredi
Trabzonspor’un transferini tamamlayamadığı Daniel Karlsbakk süreci anlattı
Stresli bir süreçti
Ramazan cennet için anahtar
Ramazan cennet için anahtar
Ramazan’da kilo tuzağına dikkat! Uzmanından altın değerinde uyarılar
İftarda aşırı yüklenmeyin