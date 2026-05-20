CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Menopoza davetiye
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Tüm Yazıları

Menopoza davetiye

Eklenme Tarihi 20 Mayıs 2026
10 yıldır sigara içiyorum. Günde 1 paketi geçmiyor. Menopoz yapar mı?

Sigaranın zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor. Bütün bedeni ve çalışmasını etkilediğinden olumsuzluklara sık neden oluyor.
Anlatılanların sizde neden olabileceği tehlikelere odaklanın. Menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınlarda 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtalıklardaki yumurtaların hızla azalmasına neden oluyor. Sigara içenlerde menopoz, içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor.

59 yaşındayım. 9 yıl önce guatr ameliyatı oldum. Kanser çıkmadı. Son 4 aydır çarpıntılarım başladı. Tüm tahlillerim normal çıkıyor. Ama şekerim yüksek çıkıyor. Ani bir zayıflama oldu. Bunun için ne yapmam lazım?

Çarpıntılar hem tiroit ilacıyla, hem hipertansiyonla, hem düşükyüksek şekerle ilgili olabilir. Her birini düzene koymak gerekir. Tam tanı koymak için 24 saatlik EKG ve tansiyon holter monitorizasyonu dediğimiz 24 saatlik kayıt cihazları ile kalp ritmini ve tansiyonunu ölçmeliyiz.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Doğruysa sorun yok 19 Mayıs 2026 Fazla çay çarpıntı yapar 18 Mayıs 2026 Göğsüm yanıyor 16 Mayıs 2026 Yüzüm şişiyor 15 Mayıs 2026
Galatasaray’dan orta sahaya 3 dünya yıldızı birden! Reijnders, Camavinga ve Fabian Ruiz listede
Cimbom büyük oynuyor