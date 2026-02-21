MİGREN ALARMI!

Hırdavatçıyım. Bazen çok geriliyorum. O zaman da migrenim artıyor. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?

Baş ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna "sakınma tedavisi" diyoruz. Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgarda, klimanın önünde durma. Meteorolojiyi takip et, lodosta dışarı çıkma. Sigara içme. Jöle sürme. Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler.

ÇAY ÇARPINTI YAPAR

Öğretmenim. Sık sık çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum ama işe yaramıyor. Bunun bir perhizi var mı?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıya neden olur. Örneğin; öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

KABIZLIĞIN NEDENİ ÇOK

Sürekli kabız oluyorum. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum ama bir işe yaramıyor. Bana bir çare doktor bey...

Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahveden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlık yapabilir. Ayrıca erkenden tedavi edilmezse basur veya hemoroit dediğimiz makat varisleri olabilir.