Babam 65 yaşında. Bunama başladı. Hastalığı için bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne önerirsiniz?

Öncelikle beden aşınır.

Yenileyici ve destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebiliyor. Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemf terapi uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamalar beden hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek.

Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir. Bunun için yaşlanmayı beklemeyin kendinize de yaptırın.

SEBEBİ ŞEKER

2 yıldır şekerim var.

Böbreklerimde sıkıntı başladı.

Hastalığı ihmal ettim belki de ondan oldu. Şimdi diyalize girmek zorundayım. Bana yardım edin!

Önce paniklemeyin. Üre, kreatinin, potasyum, tam kan sayımı, Kreatinin klirensi, üriner usg testlerini bilmemiz lazım. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı bul, takibine gir. Gerekirse Nefrolog değerlendirmesini uzmanın tapar. Diyete başla. Sonuçlara göre ilaç tedavileri, vitamin mineral takviyeleri olabilir. Korku, kaygı, pişmanlık ve depresyon zarar verir. Şekerini bozar. Hadi bakalım yeniden başlıyoruz.



MUTLAKA TÜKET

33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim vardı.

Reçetede Crohn hastalığı yazıyor.

"Perhiz yap" dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?

Çiğ sebze ve meyveden kaçınılmalı. Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Aslında uzun süre takip edileceğin bir hastalık bu.



STRESTENDİR!

Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu var. Doktora gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

Geçmiş olsun. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi birçok nedenle olabilir. Ayrıca stres, kaygı ve korku bu şikayeti sürekli hale getirebilir. Yani üroloji uzmanı ile psikolog ve psikiyatri uzmanı birlikte hareket etmeli.