Eşim ağır vasıta şoförü. Kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce çok mutlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Lütfen yardımcı olun.

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi doğal bir durumdur. Çekinmeye gerek yok. Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.

Uygun ve düzenli egzersizler ve hareketler, cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır.

İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir.

Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.



HER YAŞTA GÖRÜLÜR

27 yaşındayım. Bir aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım da var. İshalim hiç geçmiyor. Romatizma ilaçları kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

OLABİLİR. Her yaşta romatizmal hastalık olabilir.

Ancak bu anlattıklarına bakılırsa sadece romatizmal hastalık olma şartı yok.

Bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Zaten ishal karın ağrısı ve ateş birlikteliği var. Yani doktoruna tekrar git. Benim bu dediğimi anlat. Tanı koymakta gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.



DOKTORUNA GÜVEN

Safra kesemde taş tespit edildi. 'Alalım' dediler. İstemedim. Ateşim ara ara çıkıyor. Sağ tarafım 4 gündür ağrıyor. Safra taşımla ilgili olabilir mi?

EVET. Olabilir. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir.

Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Taş oradaysa tekrar tekrar iltihap olabilir.

Kronik kolesistit dediğimiz bu hastalıkta ameliyat kaçınılmaz olabilir. Doktoruna güven. Gerekirse ameliyattan kaçma.



KABUSUM OLDU

Son 1 aydır tansiyonum yüksek gidiyordu. Doktora gittim. Bazı tahliller yapıldı. Stresten dedi. Eşimin işlerinde sıkıntı var ondan dedim. İlaç verdi. 3 haftadır ilacı kullanıyorum. Mememden süt gibi akıntı geliyor. Film çektirmem gerekir mi?

ÖNCELİKLE İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Galaktore dediğimiz durumda memeden sütsü akıntı gelir. Birçok nedeni var. Stres, şeker düşüklüğü, uyku düzeni bozukluğu, bazı tümörler, bazı hormon hastalıkları bu şikayete neden olabilir. Ayrıca bazı tansiyon ilaçları da memeden sıvı gelmesine neden olabilir. Bu yüzden gerekirse tansiyon ilacını değiştirebilirler.

Muayene olduktan sonra meme ultrasonografisi veya mamografi gerekebilir.