Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

İŞ DÜNYASINI YASA BOĞAN VEFAT

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti. Genç kadının uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

LEVENT'TE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Leyla Mizrahi için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da aralarında bulunduğu aile yakınları ve sevenleri katıldı.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞLARI

Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi'nin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Leyla Mizrahi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.