PODCAST CANLI YAYIN
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cezane töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İŞ DÜNYASINI YASA BOĞAN VEFAT

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti. Genç kadının uykusunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

LEVENT'TE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Leyla Mizrahi için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da aralarında bulunduğu aile yakınları ve sevenleri katıldı.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞLARI

Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi'nin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Leyla Mizrahi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bunlar da Var

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle