En çok istediğin şeyi elde ettiğinde artık onu istemezsin.

Napolyon Josephine'e aşık olduğunda yeri göğü yerinden oynattı. 13 yıl sonra ondan boşanmak için yeri göğü yerinden oynattı.

Aynı hikaye VIII. Henry ve Anne Boleyn için de geçerli!

Genellikle nefret ettiğimiz şeyleri sevmeye başlarız. Çoğu aşk hikayesi bu şekilde başlar.

Sevdiklerimizden nefret etmeye başlarız çoğu zaman. Birçok aşk hikayesi bu şekilde biter.

İyi bir hayat yaşamak için her şeyi yaparız. Bunu başardığımızda etrafımızda iyi nesneler olduğunu fark ederiz ama hayat çoktan yanımızdan geçmiştir.

(Çoğumuzun) en çok istediği şey paradır. Paramız olduğunda tek istediğimiz mutluluktur. İkisine de sahip olduğumuzda ne sağlığımız kalır ne de paranın veya mutluluğun tadını çıkaracak zamanımız.

Sağlığa gelince, onu kaybettikten sonra ne kadar değerli olduğunu anlarız.

İnanmıyor musunuz?

Bazen sadece işeyip kaka yapabilmek bazı insanların tek istediği şeydir.

Anahtarımız olduğunda kilide sahip değilizdir.

Kilidimiz olduğunda genellikle anahtarımız olmaz. Her ikisine de sahip olduğumuzda artık kilitlemek veya kilidini açmakla ilgilenmeyebiliriz.

(Metafor elbette)

En güçlü kişi en korkunç endişelere, tehditlere, risklere, sorumluluklara ve tehlikelere sahiptir. Bunlar onu teknik olarak en zayıf adam yapar. İronik olarak, herkes dünyanın en güçlü adamı olmayı hayal eder.

En zayıf insanın (önem/ zenginlik, sosyal statü açısından konuşuyoruz) kaybedecek çok şeyi yoktur.

Bu ona güçlü insanların hayalini kurduğu bir tür güç, korkusuzluk ve özgürlük verir. Ancak ne güçlüler güçlerinden vazgeçer ne de zayıflar sahip oldukları lüksün farkına varırlar.

Hiçbir şeyimiz olmadığında her şeye sahip olmak isteriz. Her şeye sahip olduğumuzda hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını anlarız.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Berenizin tepesindeki ponpon aslında bir moda ifadesi değildi. Ponpon, denizcilerin kabinlerin girişindeki alçak tavana kafalarını çarpmamalarını sağlamak için 18. yüzyılda yaratıldı.

Yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde kadınlar her yıl 18 trilyon dolar kazanıyor, ancak 28 trilyon dolar harcıyor.

Adolf Hitler çocukken ressam olmak istiyordu.



TESPİTLİ YORUM

@faramir_16 Karekodlu menülerden nefret ediyorum, ver abi elime taş gibi menüyü sayfa çevirmek istiyorum...



GÜLÜ YORUM

@erbugkeskin Karpuz seçiyordum, bir adam geldi "Anlıyorsunuz galiba" dedi.

"Ben doktorum hastanın karnında sıvı var mı diye böyle parmağımızı koyar diğeriyle vururuz. Ben de sulu olanı seçiyorum böyle." Ona da seçtim.

Eve geldim kestim. Pis kokulu bir sıvı fışkırdı.

Tamamen çürümüş içi.