Resmî Gazete – Ev Hali Tüzüğü Ek Madde 0

MADDE 1 – TANIM

Kılıbık: Ev içi barış, huzur ve aşk dengesini sağlamak adına kendi özgür iradesiyle bazı haklarından geçici olarak feragat eden kahraman bireydir.

MADDE 2 – YETKİ DAĞILIMI

Ev içindeki tüm kararlar, görünüşte ortak alınır; fakat son söz daima "Hanım ne derse o" ilkesine göre belirlenir.

MADDE 3 – TELEVİZYON HAKLARI

Kılıbık birey, her ne kadar kumandayı elinde tutsa da, akşam kuşağında "dizi saatleri" başlar başlamaz kontrolü devretmekle yükümlüdür.

MADDE 4 – ARKADAŞ BULUŞMALARI

Kılıbık, dışarı çıkmadan önce 48 saat önceden dilekçe niteliğinde haber vermelidir. Onay alınmadan hiçbir halı saha, kahvehane, maç organizasyonu geçerli sayılmaz.

MADDE 5 – "BİR ŞEY YOK" MADDESİ

Eş tarafından söylenen "Bir şey yok" ifadesi, aslında "çok şey var" anlamına gelir.

Kılıbık birey, bu durumda tüm gün boyunca çiçek, çikolata, özür ve manalı bakışlarla gerekeni yapmakla yükümlüdür.

MADDE 6 – ALIŞVERİŞ EŞLİĞİ

Bir alışveriş merkezinde geçirilen süre, zaman kavramının dışına çıkabilir.

Kılıbık, sabır sınavını geçene dek AVM içinden çıkamaz.

MADDE 7 – EVLİLİK YILDÖNÜMÜ VE DİĞER ÖNEMLİ TARİHLER

Unutulması yasaktır. Unutulması hâlinde 3 gün sessizlik, 1 hafta gönül alma ve sınırsız "Sen hiç beni anlamadın" cümleleriyle cezalandırılır.

MADDE 8 – SESSİZLİK HÂLİ

Kılıbık birey, "Canım bir şeyin mi var?" sorusuna "Yok" cevabını üç defadan fazla vermemelidir. Aksi hâlde sessizlik krizinin tırmanacağı öngörülmektedir.

MADDE 9 – FAVORİ DİZİYE YORUM YAPMA YASAĞI

Dizi karakterine laf etmek, senaryo mantığına itiraz etmek veya "Yine mi bu sahne?" demek yasaktır.

Ceza: 3 gün boyunca aynı bölüm tekrar tekrar izletilebilir.

MADDE 10 – KILIBIKLIK ZAYIFLIK DEĞİL, STRATEJİK ZEKÂ ÖRNEĞİDİR.

Tartışmayı kazanan değil, huzuru sağlayan kazanır.

Bu madde anayasa gibidir.

Değiştirilemez.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de 1992'de bir kadın, McDonald's'tan aldığı kahveyi dizine döktü diye şirkete dava açtı. Olayın saçmalığı şu: insanlar başta bunun bir "Amerikan manyaklığı" olduğunu düşündü. Ama gerçek daha tuhaftı:

Kahve o kadar sıcaktı ki kadın 3. derece yanıklar aldı ve McDonald's daha önce bu konuda defalarca uyarılmıştı.

Sonuç? Kadın 2.9 milyon dolar kazandı.

GülüYorum

@betdkyc Bir arkadaş 1 ay önce falan bana yemek ısmarlamıştı.

Üstelik ben ısmarlamaması için ısrar ettim, "Yok, illa ben ısmarlayacağım" dedi. "Tamam" dedim.

Şimdi bana mesaj atmış, 'Kiramı ödeyemedim parayı geri at' diye.

AlkışlıYorum

@yesimyilmazovic Asla geçen seneki ben değilim, sürekli güncelleme geliyor, IOS gibi düşünebiliriz...