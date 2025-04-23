Premier Lig’in yıldızı Süper Lig devine! Alman panzeri yolda

Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınan Füllkrug, duran toplarda etkili oyunuyla dikkat çekiyor. Beşiktaş 'ın scout şefi Eduard Graf ve teknik direktör Solskjaer'in de onay verdiği golcü oyuncu, Dortmund kariyeriyinde adından söz ettirmişti.

Nicklas Füllkrug (REUTERS)

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Niclas Füllkrug'un West Ham United ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncunun, transferi için Beşiktaş'ın ciddi bir bütçe ayırması bekleniyor.