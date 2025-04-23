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Premier Lig'in yıldızı Süper Lig devine! Alman panzeri yolda

Süper Lig’de gelecek sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek adına dikkat çeken bir isme yöneldi. İngiltere Premier Lig'in yıldızı, siyah beyazlı formayı giyebilir.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 18:33 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 18:33
Premier Lig’in yıldızı Süper Lig devine! Alman panzeri yolda

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ciro Immobile'nin yeni sezon planlamasında yer almadığını belirtmesiyle birlikte golcü arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, yıldız golcünün 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Nicklas Füllkrug (REUTERS)Nicklas Füllkrug (REUTERS)

FÜLLKRUG TRANSFERİNDE POZİTİF SİNYALLER

Alman basınına göre Beşiktaş, West Ham'da mutsuz olduğu iddia edilen Niclas Füllkrug ile ciddi şekilde ilgileniyor. 32 yaşındaki tecrübeli golcünün Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak baktığı ve transferin sezon sonunda gerçekleşmeye yakın olduğu öğrenildi.

Nicklas Füllkrug (REUTERS)Nicklas Füllkrug (REUTERS)

WEST HAM'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında Borussia Dortmund'dan 27 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham'a transfer olan Füllkrug, Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ancak beklentilerin altında kalan oyuncunun İngiltere kariyerine noktayı koymaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Nicklas Füllkrug (REUTERS)Nicklas Füllkrug (REUTERS)

FİZİK GÜCÜ VE HAVA HAKİMİYETİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınan Füllkrug, duran toplarda etkili oyunuyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın scout şefi Eduard Graf ve teknik direktör Solskjaer'in de onay verdiği golcü oyuncu, Dortmund kariyeriyinde adından söz ettirmişti.

Nicklas Füllkrug (REUTERS)Nicklas Füllkrug (REUTERS)

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Niclas Füllkrug'un West Ham United ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncunun, transferi için Beşiktaş'ın ciddi bir bütçe ayırması bekleniyor.

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