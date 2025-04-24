Egoizmi yaşam felsefesi haline getirmişlerdir.

Kendilerini bulunmaz Hint kumaşı zannederler.

En çok kullandıkları sözcükler: Ben, beni, bana, benim, kendim, benim düşüncem/kararım/ özgürlüğümdür.

Bütün başarıların, bütün övgülerin, bütün alkışın onlara gitmesini isterler.

Doğru düzgün çaba göstermeden her istediklerinin olmasını beklerler.

Cahil bile olsalar, kendi söylediklerinin doğruluğundan emindirler.

İnatçılıklarını, kararlılık diye yutturmaya kalkarlar.

Gururları, gurur olmayı aşmış, küçük dağları ben yarattım havasına bürünmüştür.

Kendi amaç ve çıkarları uğruna her türlü hainliği yaparlar.

Kendi hedef, çıkar, beklenti, düşüncelerine uygun olmayan bir durumda sizi hemen satarlar.

Eş/sevgili/ partner konusunda mükemmelliyetçidirler.

Ciddi ilişki yürütmekte başarısızdırlar.

Paylaşmayı, dayanışmayı bilmezler.

Eleştiriye tahammül edemezler.

Kendilerini gerçekte olduğundan çok daha yukarıda görürler.

İmajları onlar için çok çok çok önemlidir.

Karşılarındaki insanı kötü hissettirmeye bayılırlar.

Kendilerini dünyayı kurtarmak için özel görevle gelmiş sanıyorlar gibi bir havaları vardır.

Empati duygusundan yoksundurlar.

Karşılarındaki insanı kolayca suçlarlar.

Bunlardan ev arkadaşı olmaz.

Bunlardan iş arkadaşı olmaz.

Bunlardan eş/sevgili olmaz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1 Nisan 1989'da, Virgin Grubu'nun sahibi Richard Branson, UFO şeklindeki bir hava balonuna atladı ve Londra'nın üstünden uçarak milletin ödünü kopardı.

Şu ana kadar yapılmış en iyi Nisan 1 şakası değil mi?

Branson, aynı zamanda balonun içinde E.T. kılığına girmiş bir 'küçük adam' bulunduruyordu.

Yere inince polisi bu adam karşıladı.



TESPİTLİ YORUM

@Ricky_Muren Patronun odasına kendi fikirlerinizle girer, onun fikirleriyle çıkarsınız.



NE KADAR "OLD"U?

Avcılar'da silah çekerek intihar edeceğini söyleyen genci 3 saat konuşup ikna edemeyen vatandaşlar gence tabut fırlatalı 10 YIL OLDU.

ALKIŞLI YORUM

"Evlilik doğaya aykırı bir kere. Sen hiç dul bir maymun, boşanmış bir timsah gördün mü?

Ya da davullu zurnalı düğün yapan bir zebra, gelinlik giyen bir tavşan?" dedi.

"Hayır ama konuşabilen bir öküz tanıyorum" dedim, küstü.