Galatasaray’a şok! Victor Osimhen’in yeni takımı ve maaşı belli oldu!

Victor Osimhen (AA)
Galatasaray, yıldız futbolcunun bonservisini almayı hedeflese de transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basınına göre Osimhen, kariyerine Premier Lig'de devam edecek.
Victor Osimhen (AA)
Football365'in haberine göre, Nijeryalı yıldız Manchester United ile anlaşma sağladı. Yıllık 15 milyon Euro maaş karşılığında İngiliz deviyle el sıkıştığı iddia edildi.
Victor Osimhen (AA)
Haberde, Osimhen'in Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in projelerinden etkilendiği ifade edildi. Transferin 60 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği, Alejandro Garnacho'nun ise takasta Napoli'ye gönderileceği aktarıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maça çıkan Osimhen, 30 gol atıp 7 asist yaptı. Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.