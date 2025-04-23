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Galatasaray'a şok! Victor Osimhen'in yeni takımı ve maaşı belli oldu!

Galatasaray’da sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre, yıldız golcünün yeni takımı ve alacağı maaş netleşti.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 22:32 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 22:32
Galatasaray’a şok! Victor Osimhen’in yeni takımı ve maaşı belli oldu!

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile berabere kalmasının ardından puan farkını 5'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, finale yükselerek çifte kupa hedefini sürdürdü.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Galatasaray, yeni sezonda Avrupa'da başarılı olabilecek bir kadro kurmak için çalışmalarına hız verdi. Takımın bu sezonki en çok konuşulan ismi ise Victor Osimhen oldu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Sarı-kırmızılı formayla adeta yeniden doğan Osimhen, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Gösterdiği üstün performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Galatasaray, yıldız futbolcunun bonservisini almayı hedeflese de transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basınına göre Osimhen, kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Football365'in haberine göre, Nijeryalı yıldız Manchester United ile anlaşma sağladı. Yıllık 15 milyon Euro maaş karşılığında İngiliz deviyle el sıkıştığı iddia edildi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Haberde, Osimhen'in Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in projelerinden etkilendiği ifade edildi. Transferin 60 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği, Alejandro Garnacho'nun ise takasta Napoli'ye gönderileceği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maça çıkan Osimhen, 30 gol atıp 7 asist yaptı. Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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