"Abi senin gibisi yok!" lafını duyar duymaz karakter değiştirir:

Gözler yukarı, burun gökyüzüne. NASA yörüngeye aldı sanıyor.

Instagram'da 3 story'ye 4 emoji gelince, Nobel beklemeye başlar:

"Toplum üzerindeki etkim ölçülmeli" derken çok ciddidir bu arada.

Aynaya değil, sanki ödül törenine bakar gibi bakar:

"En iyi başrol: Kendisi." Kendine teşekkür etmeyi de unutmaz.

"Ben demiştim" demeyince tansiyonu düşer:

O cümleyle güne başlamazsa dengesi bozuluyor.

Toplantıda konuşmasa bile sonunda "Zaten bunu düşünüyordum" der:

Zihin okuma gücünü henüz keşfettik.

Kendine laf sokulunca "Şaka mı bu?" diye trip atar ama herkese laf sokmayı hobi edinmiştir.

Mizah=Ego'nun kamuflajı.

Tüm hataları "bilerek yaptım" kategorisine alır:

Stratejik başarısızlık uzmanı. "Çok derin düşündüm, anlayamazsın."

Bir grup içinde kendi fikrini anlatmaz, manifesto yazar:

Araya girip "Biz yemek siparişi konuşuyorduk sadece" diyesi gelir insanın.

Tartışmayı kaybedince "Neyse ya sen anlamazsın" deyip çıkar:

Yani kendini Hawking, seni WhatsApp grubu admini zannediyor.

"Ben alçak gönüllüyüm" cümlesini en az 3 kere söylemeden günü bitirmez:

Öyle bir tevazu ki… zannedersin Forbes kapağı için poz vermiş.

"Ben olmasam bu işler yürümez" deyip 1 gün gelmediğinde herkesin yüzü gülmeye başlar:

O yokken ekip pikniğe gider, performans yükselir.

Her konuda bir "arkadaşı" vardır:

Konu uzaya çıksa "Benim bir arkadaş NASA'da..." (Yıllardır görmemiş ama Instagram'dan takip ediyor.)

Yüzüne "Sen mükemmelsin" diyenlere hemen inanır:

Bir kere duyması yeterli.

Ego: "Ben sonsuzum artık."

Kendisiyle ilgili eleştiri duyunca "O senin görüşün" deyip konuyu kapatır:

Demokrasiye saygısı tam, ama sadece kendi fikri varsa geçerli.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1960'larda, Avusturya'da bir adam, yalnızca 2 cm uzunluğunda olan bir kılavuz kitap yazdı.

Kitap, dünya çapında en küçük kılavuz olarak kayıtlara geçti. Ancak, boyutunun minyatürlüğü kadar içerdiği bilgiler de oldukça kısıtlıydı. Kitabın içeriği o kadar derinliksizdi ki, aslında kullanışsız bir nesneye dönüştü. Yine de bu küçük kitap, hem teknik olarak hem de ilginçliği açısından dikkat çekici bir koleksiyon parçası haline geldi ve çok kısa süre içinde dünya çapında büyük bir merak uyandırdı.



GÜLÜ YORUM

@musikiisinas Bugün apartmanda gördüğüm 5-6 yaşlarında bir çocuğa "Naber" dedim, "İyiyim dedi" ve sonra bana yolda gördüğü ölmüş arıyı anlatmaya başladı.

Çocuklara bayılıyorum maalesef...



ALKIŞLI YORUM

@sevdaloji Anneannem az önce benim icin "Yazık valla o kadar oku, et b..um gibi hayat" dedi...