"Grip oldum" demek yoktur, "Sanırım son anlarım" vardır.

Erkek için burun tıkanıklığı = yoğun bakım adayı.

İlaç saatini hatırlamak mı?

Onun için her 6 saatte bir değil, "hayatla ölüm arasındaki o ince çizgi"de bir şans daha...

Battaniye + Limonlu çay + Netflix = Yoğun bakım odası simülasyonu.

Google semptom araması sonucu: "Sen yaşadığın için şanslısın."

Burnu tıkanmış ama teşhis: beyin tümörü.

"Doktor şart!" Halbuki doktor: "Dinlen, geçer." Ama iç sesi: "Benim halimi o mu anlayacak?"

Termometreye üflemek suretiyle yüksek ateş elde edilmiştir.

"37.2 çıkarsa ciddi hasta olamam ki... 39 yapmam lazım!"

"Bu kadar mı seviyorsun beni? Ben ölüyorum!" Sevgilisine ya da annesine trip atma bölümü.

Yatakta yatarken yorganla duygusal bir bağ kurulur.

"Sadece sen anlıyorsun beni pamuk battaniyem..."

"Beni hastaneye götür ama acile!" Ama önce bir selfie: "Çok kötüyüm ama güçlüyüm"

"Sıcak çorba getiren ilk kişiyle evlenirim." Hasta adamın söz kesme ilanı.

Bir öksürükle vasiyet yazmaya başlar.

"Şu televizyondaki belgesel bile beni anlayamaz, artık veda zamanı geldi."

"Ben böyle hasta olmadım" cümlesiyle tüm tıp literatürünü sarsar.

Halbuki bildiğin mevsimsel grip.

Annesi arayınca ses bir anda ağırlaşır.

"Anne... ben biraz kötüyüm... senin çorbana ihtiyacım var."

Dışarı çıkması gerekirse...

Eldiven, atkı, bere, mont, üstüne bir battaniye, üzerine de nazar boncuğu.

Ayna karşısında hastalıkla vedalaşır.

"Güçlüydün... direndin... ama artık huzur zamanı."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de yaşanan ilginç olayda, bir sivil polis aracı, başka bir sivil polis aracını "şüpheli" sanarak takibe aldı. Takip edilen araç da durumdan şüphelenince kaçmaya başladı.

Her iki taraf da karşısındakinin kim olduğunu bilmediğinden, 20 dakika boyunca birbirlerini sokak sokak kovaladılar.

Olay, telsiz konuşmalarıyla çözüldü.

Merkezden gelen uyarı her şeyi ortaya çıkardı:

"Abi siz ikiniz de bizdensiniz."



GÜLÜ YORUM

@yokmaalesef Kapadokya'da balon turu 120 euro'ymuş. valla şaşıp yanılıp da bi gün iç anadolu'yu havadan izlemek için öyle bi parayı versem dönüşte babamlar beni deli diye kömürlüğe zincirler



ALKIŞLI YORUM

@DoganBB Evdeki kedimin yakalamak uğruna ortalığı yıktığı lazeri sokaktaki kedide denedim kılını kıpırdatmadı işte hayat mücadelesi böyle bi şey boş işlere, karın doyurmayan aktivitelere, geçici heveslere ayıracak vaktin olmuyo biz bu hayatın sokak kedileriyiz…