Kocaeli’de okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe son dakika Valilik duyurdu

İstanbul'da 23 Nisan öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, çevre illerde yaşayan vatandaşlar eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı. Depremin Kocaeli'de de hissedilmesiyle birlikte binlerce öğrenci ve veli, 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merak etti.
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KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ! 24 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN KARAR AÇIKLANDI
Marmara Denizi'nde 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Kocaeli Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Sarsıntının kent genelinde de hissedilmesi üzerine, 24 Nisan Perşembe günü Kocaeli'deki tüm resmi ve özel okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, öğrencilerin ve personelin güvenliği gözetilerek bu kararın alındığı belirtildi.
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklama
📌 İSTANBUL'DA OKULLARA DEPREM TATİLİ VERİLDİ
Öte yandan İstanbul'daki öğrenciler için Perşembe ve Cuma günü okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre:
"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem sonrası güvenli alan ihtiyacı gözetilerek 25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul'daki tüm okullar tatil edilmiştir. Okul bahçeleri vatandaşlarımızın kullanımına açıktır."
🎓 İSTANBUL'DAKİ ÜNİVERSİTELER DE 2 GÜN TATİL
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da İstanbul'daki üniversiteler için karar aldı. Açıklamasında:
"İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Üniversitelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."