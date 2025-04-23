Kocaeli’de okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe son dakika Valilik duyurdu

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İstanbul'da 23 Nisan öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, çevre illerde yaşayan vatandaşlar eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı. Depremin Kocaeli'de de hissedilmesiyle birlikte binlerce öğrenci ve veli, 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merak etti.

Fotoğraflar: AA KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ! 24 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN KARAR AÇIKLANDI Marmara Denizi'nde 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Kocaeli Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Sarsıntının kent genelinde de hissedilmesi üzerine, 24 Nisan Perşembe günü Kocaeli'deki tüm resmi ve özel okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, öğrencilerin ve personelin güvenliği gözetilerek bu kararın alındığı belirtildi.