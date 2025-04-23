SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Kocaeli'de okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe son dakika Valilik duyurdu

İstanbul’da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler çevre illere çevrildi. Sarsıntının Kocaeli’de de hissedilmesiyle birlikte binlerce öğrenci ve veli, “24 Nisan Perşembe günü Kocaeli’de okullar tatil mi?” sorusunun cevabını merak ediyor. Valilik son dakika duyurusuyla konuya açıklama getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 22:15 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 22:21
Kocaeli’de okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe son dakika Valilik duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da 23 Nisan öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, çevre illerde yaşayan vatandaşlar eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı. Depremin Kocaeli'de de hissedilmesiyle birlikte binlerce öğrenci ve veli, 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merak etti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ! 24 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN KARAR AÇIKLANDI

Marmara Denizi'nde 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Kocaeli Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Sarsıntının kent genelinde de hissedilmesi üzerine, 24 Nisan Perşembe günü Kocaeli'deki tüm resmi ve özel okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, öğrencilerin ve personelin güvenliği gözetilerek bu kararın alındığı belirtildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaKocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklama

📌 İSTANBUL'DA OKULLARA DEPREM TATİLİ VERİLDİ

Öte yandan İstanbul'daki öğrenciler için Perşembe ve Cuma günü okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem sonrası güvenli alan ihtiyacı gözetilerek 25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul'daki tüm okullar tatil edilmiştir. Okul bahçeleri vatandaşlarımızın kullanımına açıktır."

🎓 İSTANBUL'DAKİ ÜNİVERSİTELER DE 2 GÜN TATİL

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da İstanbul'daki üniversiteler için karar aldı. Açıklamasında:

"İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Üniversitelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

Kırklarelide okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim devam edecek mi?Kırklarelide okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim devam edecek mi?
Kırklareli'de okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim devam edecek mi?
13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü! Vatandaşlar park ve bahçelerde toplandı13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü! Vatandaşlar park ve bahçelerde toplandı
13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü! Vatandaşlar park ve bahçelerde toplandı
24 Nisan Perşembe Edirne’de okullar tatil edildi mi? İşte valilikten gelen son açıklama24 Nisan Perşembe Edirne’de okullar tatil edildi mi? İşte valilikten gelen son açıklama
24 Nisan Perşembe Edirne'de okullar tatil edildi mi? İşte valilikten gelen son açıklama

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Eğitime 2 gün ara: Okul bahçeleri vatandaşlara açıldı
13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü! Vatandaşlar park ve bahçelerde toplandı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun 23 Nisan’da verdiği ilk konseri dinledi
Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti
Başkan Erdoğan’dan İstanbul depremi açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Koza Altın
Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan kabulü: Külliye’de çocukları ağırladı
Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı!
İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada
Dünya son dakika koduyla duyurdu canlı takip ediyor! İstanbul’da peş peşe depremler
CANLI TAKİP | İstanbul’da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun
İstanbul 6,2 ile sallandı! Vatandaşlara kritik uyarı: İşte deprem anında yapılması gerekenler
İstanbul’da deprem fırtınası: Vatandaşlar sokağa döküldü canlı yayında panik anları
ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
Deprem paniği: Hamamda yakalandı sokağa peştamalla çıktı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba
Tedavi için Türkiye’ye getirilen Gazzeli çocuklar ilk kez Takvim’de! 23 Nisan’a özel buruk röportaj: Bizim ne suçumuz vardı?
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler