Görkem Ağgündüz

Semedo, Brown, Ederson, Fred, Nene, Talisca ve En-Nesyri gibi ilk 11 oyuncularından yoksun olan Fenerbahçe'nin, Samsunspor karşısında da Beşiktaş maçında olduğu gibi tutuk bir performans göstermesini bekliyordum. Derbiye kıyasla Ederson ve Duran dönmüş olsa da maçın kaderini değiştiren Anthony Musaba oldu. 3 gün önce takıma katılan Hollandalı ilk 11'de sahaya çıkarken, eski takımına karşı resital sundu. İlk dakikadan itibaren Duran ve Kerem'in ön alan baskısına katılan Musaba, ayağına gelen her topu da doğrudan rakip kaleye sürerek tehditler oluşturdu. 4 ve 67. dakikalarda takım arkadaşlarına 'al da at' asistleri yapan Musaba, 69'da ise oyundan çıktı. Sosyal medyada oyun tarzıyla Vinicius Junior'a benzetilen Musaba, bana ise Jeremain Lens'in Fenerbahçe performansını hatırlattı.

Fenerbahçe'nin özellikle ilk 30 dakikada yaptığı ön alan baskısı korkutucu düzeydeydi. Samsunspor sürekli olarak uzun oynamaya zorlanırken, bu topları da Skriniar ve Oosterwolde topladı. Tedesco'nun bu planı, Guendouzi'nin istenme nedenini de açıklıyor. Edson ve Guendouzi ikilisi bu baskıyı maçın geneline yayabilir. İkilinin arkasından gelecek İsmail de baskının 90 dakika sürmesini sağlayabilir.

Musaba'nın bu performansı, ismini ilk maçtan ilk 11'e yazdırmasını sağladı. Ancak eksiklerin dönmesinin ardından Tedesco'yu zor bir seçim bekliyor. Talisca'nın dönmesiyle Asensio yine sağ kanada geçerse, Kerem'e kulübe yolu gözükebilir...