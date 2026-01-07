PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Lens'i hatırlattı!
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tüm Yazıları

Lens'i hatırlattı!

Eklenme Tarihi 7 Ocak 2026

Semedo, Brown, Ederson, Fred, Nene, Talisca ve En-Nesyri gibi ilk 11 oyuncularından yoksun olan Fenerbahçe'nin, Samsunspor karşısında da Beşiktaş maçında olduğu gibi tutuk bir performans göstermesini bekliyordum. Derbiye kıyasla Ederson ve Duran dönmüş olsa da maçın kaderini değiştiren Anthony Musaba oldu. 3 gün önce takıma katılan Hollandalı ilk 11'de sahaya çıkarken, eski takımına karşı resital sundu. İlk dakikadan itibaren Duran ve Kerem'in ön alan baskısına katılan Musaba, ayağına gelen her topu da doğrudan rakip kaleye sürerek tehditler oluşturdu. 4 ve 67. dakikalarda takım arkadaşlarına 'al da at' asistleri yapan Musaba, 69'da ise oyundan çıktı. Sosyal medyada oyun tarzıyla Vinicius Junior'a benzetilen Musaba, bana ise Jeremain Lens'in Fenerbahçe performansını hatırlattı.

Fenerbahçe'nin özellikle ilk 30 dakikada yaptığı ön alan baskısı korkutucu düzeydeydi. Samsunspor sürekli olarak uzun oynamaya zorlanırken, bu topları da Skriniar ve Oosterwolde topladı. Tedesco'nun bu planı, Guendouzi'nin istenme nedenini de açıklıyor. Edson ve Guendouzi ikilisi bu baskıyı maçın geneline yayabilir. İkilinin arkasından gelecek İsmail de baskının 90 dakika sürmesini sağlayabilir.

Musaba'nın bu performansı, ismini ilk maçtan ilk 11'e yazdırmasını sağladı. Ancak eksiklerin dönmesinin ardından Tedesco'yu zor bir seçim bekliyor. Talisca'nın dönmesiyle Asensio yine sağ kanada geçerse, Kerem'e kulübe yolu gözükebilir...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
En dominant 45! 16 Aralık 2025, Salı Kaptanlık dersi! 03 Kasım 2025, Pazartesi Skandalın gölgesinde 28 Ekim 2025, Salı Gecenin fotoğrafı! 24 Ekim 2025, Cuma
Başkan Erdoğan imzaladı! Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de: 19 ilde değişim
Valiler Kararnamesi Resmi Gazetede
GOL | Fenerbahçe 2-0 Samsunspor
GOL | Fenerbahçe 2-0 Samsunspor
Bakan Tunç duyurdu! Reklam yapan avukat hakkında soruşturma başlatıldı...
Reklam yapan avukata soruşturma
Fenerbahçe’den 4’lü transfer harekatı! İmzalar peş peşe gelecek
Fenerbahçe'den 4 imza birden!
Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde ne dedi? Uyuşturucuyu Veyis Ateş getirdi | Kenan Tekdağ ve Ela Rumeysa sözleri...
Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde ne dedi?