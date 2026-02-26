Galatasaraylı Sallai’nin babası Liverpool’un oğluyla ilgilendiğini duyurdu

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Rolland Sallai'nin babası Tibor Sallaioğluyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Tibor Sallai, "Sallai İstanbul'da kendini iyi hissediyor, Galatasaray'ı seviyor, her ne pahasına olursa olsun ayrılmak istemiyorama bence kariyerinde büyük bir atılım, gerçekten büyük bir kulüp onu bekliyor" dedi.

KIŞIN TRANSFER BİTEBİLİRDİ

Baba Salllai, "Galatasaray'dan sadece dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olabilir. Liverpool böyle bir hedef olabilir ve itiraf ediyorum, bu transferin kışın gerçekleşmesi beni hiç şaşırtmazdı.Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. " dedi.

SIRADAN BİR AN OLMAZDI

Tibor Sallai, "Hiçbir şeyi kesin olarak söylemek istemiyorum, ama oğlumun yazın Galatasaray için de avantajlı bir teklif gelirse, ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak. Liverpool'un Anfield'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması, sıradan bir an olmazdı" ifadelerini kullandı.