Görkem Ağgündüz

Tedesco'nun Nottingham karşısına da Trabzonspor maçına başladığı 11'le çıkmasını bekliyordum. Ancak hoca, bir Premier Lig takımına karşı alınmayacak kadar risk aldı. Baskı oyununun olmazsa olmazı İsmail yedekte otururken, Kante ve Guendouzi ikilisinin önüne Talisca geldi. Bu değişiklik hem orta saha direncini düşürürken hem de Kerem, Asensio ve Talisca'yı daha etkisiz oldukları bölgelere çekti.

Tedesco belki Cherif'in ön alandaki baskı gücüne güvenerek bu tarz bir 11 çıkarttı ancak Talisca'nın bu konudaki zayıflığı Anderson ve Sangare'nin o bölgeyi çok rahat geçmesine neden oldu. Yine belki eski kondisyonunda olmayan Kante yerine İsmail tercih edilse, biraz direnç sağlanabilirdi.

Sonuç olarak Fenerbahçe 3-0'lık mağlubiyetin ardından turu mucizelere bıraktı. Ancak gösterilen bazı performanslar skordan daha korkutucuydu. Sakatlanana kadar takımın en iyilerinden biri olan Semedo, sahaya döndüğünden beri tanınmaz halde. Dün yine birçok pozisyonda Asensio'nun açtığı koridoru değerlendiremezken, gelen fırsatlarda açtığı ortalar da ya dışarı ya rakibe gitti.

Bir diğer 'korkunç' performans da Skriniar yerine oyuna giren Çağlar'ındı. Neredeyse her pozisyon rakibini kaçıran ve zamanlama hatası yapan Çağlar, stoperlik meziyetlerini unutmuş gibiydi.

Skriniar'ın sakatlığının ciddi olması halinde Tedesco'nun gelecek maçlarda Çağlar yerine Yiğit Efe'ye şans vermesini bekliyorum. Aynı şekilde Levent'in sol bek mevkisine geçmesinin ardından Semedo'nun yerine Mert'i sağ bekte görebiliriz.